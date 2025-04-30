В Минэнерго обсудили сотрудничество с Литвой для помощи украинскому энергосектору — Finance.ua

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В Минэнерго обсудили сотрудничество с Литвой для помощи украинскому энергосектору

Энергетика
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В Минэнерго обсудили сотрудничество с Литвой для помощи украинскому энергосектору
В Минэнерго обсудили сотрудничество с Литвой для помощи украинскому энергосектору
Заместители министра энергетики Украины Роман Андарак и Александр Павличенко провели встречу с заместителем министра иностранных дел Литовской Республики Юлиусом Пранявичюсом.
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Стороны обсудили направления сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по укреплению энергетической безопасности обеих стран.
Представители Минэнерго ознакомили литовскую сторону с последствиями российских атак на объекты энергетики и предпринимаемые меры по восстановлению, а также текущими потребностями украинского энергосектора, в частности в оборудовании для ремонтов и наращивания мощностей распределенной генерации.
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Юлиус Пранявичюс в свою очередь отметил то, как Украине удается удерживать устойчивость энергосистемы в условиях постоянных российских атак, и отметил заинтересованность литовской стороны в изучении опыта украинских энергетиков в противодействии угрозам.
Украинская сторона поблагодарила Литву за поддержку украинского энергосектора с начала полномасштабного российского вторжения.
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Отдельное внимание во время встречи уделили вопросам сотрудничества в контексте интеграции Украины и стран Балтии в европейскую энергосистему ENTSO-E, кибербезопасность и развитие возобновляемой энергетики.
По материалам:
Finance.ua
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