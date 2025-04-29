В Минэнерго сообщили, будут ли менять тарифы на электроэнергию для населения — Finance.ua

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В Минэнерго сообщили, будут ли менять тарифы на электроэнергию для населения

Энергетика
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В Минэнерго сообщили, будут ли менять тарифы на электроэнергию для населения
В Минэнерго сообщили, будут ли менять тарифы на электроэнергию для населения
Кабинет Министров Украины сохранил единую фиксированную цену на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч.
Об этом сообщает в Telegram Министерство энергетики Украины.
Правительство решило продлить действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии до 31 октября 2025 года.
Как отметил глава ведомства Герман Галущенко, украинцы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, которые разрушили и повредили около 10 ГВт генерирующих мощностей.
В то же время энергетики продолжают масштабные восстановительные и ремонтные работы по всей стране, говорит Галущенко.
Кроме того, так называемый «ночной тариф» для потребителей с установленным двухзонным счетчиком 2,16 грн за кВт*ч также остается в силе.
По материалам:
Finance.ua
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