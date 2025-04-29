Украина приобретет 1 млрд кубов газа за деньги ЕБРР — Finance.ua
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Украина приобретет 1 млрд кубов газа за деньги ЕБРР

Энергетика
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Украина приобретет 1 млрд кубов газа за деньги ЕБРР
Украина приобретет 1 млрд кубов газа за деньги ЕБРР
Нафтогаз направляет привлеченное финансирование на безотлагательную закупку 1 млрд куб. м газа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Нафтогаз привлек кредит Европейского банка реконструкции и развития в объеме 270 млн евро, а также грантовое финансирование в размере 140 млн евро, предоставленное Правительством Норвегии через фонд NORAD. Средства поступят через ЕБРР», — говорится в сообщении.
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Глава Группы Нафтогаз Роман Чумак подчеркнул, что указанное финансирование уже доступно, и Нафтогаз безотлагательно направляет его на импорт газа: «Полученные средства чрезвычайно важны для Нафтогаза. Они позволят закупить около 1 млрд куб. м газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру. Благодарю всех партнеров, которые помогают Нафтогазу подготовиться к следующей зиме».
Сотрудничество с международными финансовыми институтами является частью долгосрочной стратегии Нафтогаза по диверсификации источников и обеспечения энергетической стабильности Украины.
По материалам:
Finance.ua
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