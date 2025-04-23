«Нафтогаз» объявил цену на газ для украинцев на ближайший год — Finance.ua
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«Нафтогаз» объявил цену на газ для украинцев на ближайший год

Энергетика
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«Нафтогаз» объявил цену на газ для украинцев на ближайший год
«Нафтогаз» объявил цену на газ для украинцев на ближайший год
Во время войны в Украине действует мораторий на повышение цен на газ для населения. Государственная компания придерживается его условий.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр «, — говорится в заявлении.
В компании отметили, что такая цена будет актуальна еще год — до 30 апреля 2026 года. Это подразумевает тарифный план «Фиксированный» для бытовых клиентов.
Также в «Нафтогазе» рассказали, что сегодня обеспечивают поставки газа для 12,5 млн украинских домохозяйств.

Справка Finance.ua:

  • напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. При этом он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг;
  • Национальный банк в прогнозах заявил, что, скорее всего, в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться. Однако такое повышение возможно с 2026 года;
  • кстати, потребителей газа могут даже оштрафовать. И хотя в сфере газоснабжения нет фиксированных сумм штрафов за нарушения бытовыми потребителями, но эти суммы очень вариативны и зависят от многих факторов. Подробно о штрафах рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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