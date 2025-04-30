С начала года Евросоюз увеличил импорт российского металла на 71% Сегодня 14:33 — Энергетика

По итогам января-февраля 2025 года ЕС импортировал 1,35 млн т (+71,4 г./г.) металлургического сырья российского происхождения. Расходы на импорт достигли €535,2 млн (+47,3% г./г.). Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на базе Eurostat.

Основной объем импорта приходится на чугун: за 2 месяца ЕС купил его 678,4 млн т (+8,7 раза в год), на сумму €247,65 млн. Крупнейшие потребители чугуна из рф — Италия, Латвия, Бельгия и Польша.

Большие объемы импорта приходятся и на полуфабрикаты: основные объемы направлены в Бельгию, Италию и Данию.

Напомним, ЕС по итогам 2024 г. импортировал из россии 5,34 млн т продукции горно-металлургического комплекса. Несмотря на санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта продукции в ЕС, в частности, в прошлом году эта сумма превысила €2,5 млрд. Это свидетельствует о слабой эффективности действующих ограничений и наличии исключений, позволяющих российской металлургии экспортировать на рынки ЕС.

Как известно, ранее издание УП провело расследование и выяснило, что второй богатейший человек рф, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ведет активное сотрудничество с предприятиями россии, производящими ракеты, дроны и ядерное оружие. При этом два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя. Сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с путиным, не находится под санкциями ЕС.

УНІАН По материалам:

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