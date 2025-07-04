Евросоюз потратил на энергоресурсы рф больше, чем на помощь Украине — исследование Сегодня 09:45 — Энергетика

В прошлом году Европейский Союз потратил на российские энергоресурсы больше, чем выделил на финансовую помощь Украине.

Об этом говорится в исследовании Euroactiv.

«В 2024 году ЕС потратил примерно 21,9 млрд евро на импорт российского ископаемого топлива — всего на 1% меньше, чем в предыдущем году. Для сравнения: эта сумма превышает 18,7 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине в том же году», — говорится в публикации.

При этом, если ЕС перейдет на закупку этих ресурсов из альтернативных источников, это может сократить доходы россии от экспорта ископаемого топлива на 51 миллиард евро в год и на 22% - ее общие доходы, говорится в публикации.

Как отмечает Euroactiv, то, что за три с половиной года с начала российского вторжения в Украину ЕС до сих пор не перестал платить москве за энергоресурсы, ставит под сомнение его обещание покончить с зависимостью от российских энергоносителей до 2027 года.

российские нефть, газ и СПГ все еще питают экономику Европы, несмотря на 17 пакетов санкций и неоднократные обещания прекратить зависимость от связанных с кремлем углеводородов.

Евросоюз импортирует даже уран, поскольку пять государств-членов ЕС (Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария) до сих пор эксплуатируют ядерные реакторы ВВЭР российского производства, говорится в публикации.

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«Хотя истоки такой зависимости частично происходят из устаревшей инфраструктуры, она носит и политический характер: Словакия и Венгрия блокируют 18-й пакет европейских санкций против россии, чтобы заставить Еврокомиссию пересмотреть план постепенного отказа от российских энергоресурсов до 2027 года», — отмечает Euroactiv.

«В своей дорожной карте REPowerEU Еврокомиссия установила график разрыва энергетических связей с россией до 2027 года. С начала 2026 года не должно быть подписано никаких новых газовых контрактов, и даже краткосрочные соглашения должны завершиться к середине 2026 года. Долгосрочные соглашения, которые будут охватывать нефть, газ и СПГ, будут полностью прекращены к 2027 году», — говорится в публикации.

Для стран ЕС, не имеющих выхода к морю, но все еще связанных старыми трубопроводными контрактами, предусмотрено исключение — у них будет время до конца 2027 года, чтобы выполнить их. Брюссель планирует дальнейшие ограничения, направленные на импорт российского урана и других ядерных материалов.

Большинство российского трубопроводного газа уже перекрыто, только газопровод «Турецкий поток» продолжает поставлять российский газ в блок, и ведутся переговоры о расширении его пропускной способности. Однако благодаря использованию «теневого флота» поток российского СПГ в ЕС остается стабильным, подчеркивают аналитики.

«Энергетическая безопасность часто рассматривается как „трилемма“: баланс между надежностью поставок, защитой окружающей среды и доступностью. Для стран ЕС, все еще зависящих от российского ископаемого топлива, главной проблемой является стоимость, а национальные перспективы очень разнятся», — говорится в статье.

Венгрия и Словакия утверждают, что сохранение зависимости от российских энергоносителей удерживает цены на низком уровне. Германия, напротив, в значительной степени переориентировалась на поставку газа не от россии, а от Норвегии, а Франция заключила 27-летнее соглашение на поставку природного газа с Катаром. Что касается нефти, то самые лучшие ставки ЕС могут быть сделаны на США и Ливию.

Економічна Правда По материалам:

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