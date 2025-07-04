Украина и Молдова увеличили максимальную мощность экспорта электричества в ЕС — Finance.ua

Украина и Молдова увеличили максимальную мощность экспорта электричества в ЕС
Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличена до 900 МВт.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
«Увеличение максимальной мощности экспорта — важный шаг, который облегчит балансировку украинской энергосистемы. А также позволит украинским электростанциям получить дополнительную прибыль, что позволит направить дополнительные ресурсы на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к зиме», — сказал глава ведомства Герман Галущенко.
Он подчеркнул, что экспорт электроэнергии из Украины осуществляется исключительно при условии профицита мощности в энергосистеме.
По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Виталия Зайченко, срок действия нового лимита — до 1 августа, поскольку в дальнейшем максимальная экспортная мощность будет пересматриваться ежемесячно. В процессе еженедельной оценки состояния сети — величина экспорта может быть скорректирована в соответствии с требованиями операционной безопасности, добавил он.
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