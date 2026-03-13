США временно разрешили покупать российскую нефть
Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, которые уже загружены на суда.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента.
Временное разрешение на сделки с нефтью
Решение объясняют попыткой расширить охват поставок и стабилизировать мировые цены на нефть на фоне событий на Ближнем Востоке.
Лицензия дает временное разрешение странам покупать российскую нефть, которая сейчас «застряла в море». Разрешение будет действовать с 12 марта по 11 апреля.
Какие операции разрешены
Речь идет о разрешении на операции, связанные с:
- безопасной швартовкой и якорным стоянием судов, перевозящих нефть или нефтепродукты;
- сохранением здоровья и безопасности экипажа любого такого судна;
- аварийным ремонтом или мерами по охране окружающей среды, связанными с любым таким судном;
- управлением судном, обеспечением экипажа, заправкой, лоцманскими услугами, регистрацией, поднятием флага, страхованием, классификацией и спасательными работами.
Сырая нефть и нефтяные продукты российского происхождения, подпадающие под действие лицензии, включают производимые подсанкционными субъектами.
«Эта узкоспециализированная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в транзите, и не предоставит значительной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих энергетических доходов от взимаемых в месте добычи налогов», — уверяет Бессент.
Спрос на российскую нефть растет
По данным медиа, на фоне опасений по поводу перебоев с поставками с Ближнего Востока интерес трейдеров в Индии и Китае в отношении российской нефти в последнее время возрос. Министерство финансов США выдало Индии 30-дневный отказ от обязательств, что позволит Нью-Дели покупать российскую нефть.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация также рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить нехватку.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что другие страны страдают больше США из-за блокирования Ормузского пролива, по которому перевозят значительную часть мирового экспорта нефти. Поэтому Трамп сообщил, что США будут предлагать политическое страхование от рисков для танкеров в Персидском заливе.
Трамп заверил: хотя сейчас цены на нефть подскочили, в долгосрочной перспективе операция против Ирана должна их снизить.
