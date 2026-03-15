Трамп ответил, когда возобновит нефтяные санкции против рф

Дональд Трамп
Дональд Трамп обещает возобновить нефтяные санкции против россии, если на энергетическом рынке пройдет кризис и цены стабилизируются.
Об этом сообщает NBC News.
Американский лидер на вопрос о его решении временно отменить некоторые санкции против рф (что касается нефти) ответил:
«Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу иметь нефть», — сказал он.
Трамп добавил, что санкции, которые были введены против москвы после вторжения рф в Украину, «вернутся, как только кризис закончится».
Президента США также спросили о критике со стороны некоторых иностранных лидеров по отмене санкций, он не ответил однозначно, а направил свой гнев на украинского президента Владимира Зеленского, заявив:
«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что путин готов заключить соглашение», — сказал Трамп.

Что предшествовало

Ранее Finance.ua писал, что Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда.
Решения объясняют попыткой расширить охват поставок и стабилизировать мировые цены на нефть на фоне событий на Ближнем Востоке.
Лицензия дает временное разрешение странам покупать российскую нефть, которая сейчас «застряла в море». Разрешение будет действовать с 12 марта по 11 апреля.
Владимир Зеленский заявил, что частичное ослабление санкций США в отношении российской нефти, находящейся на танкерах в море, может позволить россии получить до 10 млрд долларов дополнительных доходов для продолжения войны.
РБК-Україна
