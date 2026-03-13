0 800 307 555
Ослабление санкций США в отношении нефти может принести рф $10 млрд — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Частичное ослабление санкций США в отношении российской нефти, находящейся на танкерах в море, может позволить россии получить до 10 млрд долларов дополнительных доходов для продолжения войны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Украинская правда.

Зеленский призвал усилить санкционное давление

«Важно и продолжать давление на россию за эту войну ради достижения настоящей безопасности и длительного мира. Надо преодолеть блокировку 20-го пакета санкций против россии… Тем более на фоне решения Америки о частичном ослаблении санкций против российской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море», — заявил.
По его словам, только одно это послабление со стороны Америки может дать россии на войну сумму около 10 миллиардов долларов.
«Это точно не помогает миру», — подчеркнул президент.

США объясняют решение стабилизацией рынков

Зеленский добавил, что логика США состоит в том, чтобы стабилизировать ситуацию на рынках. Однако, по его словам, россия будет тратить эти средства на оружие, прежде всего на дроны, которые бьют по Украине.
«Как мы уже видим по докладу разведок, эти самые дроны применятся и против соседей Ирана, а также против европейцев, американцев, чье присутствие на тех или иных базах там есть. Поэтому в конце концов снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетало больше дронов, на мой взгляд, это неверное решение», — сказал он.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда. Лицензия дает временное разрешение странам покупать российскую нефть, которая сейчас «застряла в море». Разрешение будет действовать с 12 марта по 11 апреля.
По материалам:
Українська правда
Также по теме
Также по теме
