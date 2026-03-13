150 млн долларов ежедневно: война в Иране стала «золотой жилой» для рф

Сегодня 18:35 — Энергетика

Закрытие Ормузского пролива и скачок цен на нефть приносят бюджету рф до 150 миллионов долларов дополнительного дохода ежедневно.

Читайте также Цены на нефть резко растут, несмотря на высвобождение исторических резервов

Так, пока Ближний Восток охвачен огнем, Кремль неожиданно стал главным экономическим выгодоприобретателем этого конфликта.

Действительно, закрытие Ормузского пролива и резкий рост мировых цен на нефть приносят российскому бюджету до 150 миллионов долларов дополнительного дохода ежедневно, позволяя москве покрывать дефициты и готовиться к «новой энергетической реальности» с молчаливого согласия Вашингтона.

Миллиардные сверхприбыли

Только за первые 12 дней войны между США, Израилем и Ираном российская казна пополнилась дополнительными 1,3−1,9 млрд долларов. По расчетам Financial Times, к концу марта эта сумма может возрасти до 5 млрд долларов.

Причина такого «нефтяного ренессанса» проста: заблокированные поставки из Персидского залива заставили крупнейших потребителей мира искать альтернативу.

Ценовой разворот: Нефть Urals, еще в феврале стоившая $52, взлетела до 70−80 долларов за баррель.

Исчезновение дисконтов: в Индии российское сырье теперь продается с премией в Brent, хотя раньше москва была вынуждена давать огромные скидки.

К тому же, администрация США решила ослабить санкционное давление на рф, чтобы сдержать рост цен на бензин в США. Это фактически дало разрешение танкерам с российской нефтью свободно поставлять сырье в Индийский океан. Китай и Индия активно увеличивают закупки: импорт Индии вырос на 50%, а Китая — на 22%.

Читайте также США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва для стабилизации цен

Шанс для Кремля вернуться в Европу?

Воспользовавшись моментом, путин уже заговорил о возобновлении энергетического экспорта в Европу. Европейские правительства уже испытывают давление: из-за дефицита сжиженного газа (СПГ) из Катара, Брюсселя, вероятно, придется отложить запланированное эмбарго на российский газ во избежание энергетического коллапса.

Сможет ли россия удержать эту «золотую жилу»

Многое зависит от продолжительности войны в Иране. Москва уже готовится расконсервировать мощности, чтобы добывать дополнительные 400 тысяч баррелей в сутки в надежде максимально использовать кризис для собственного обогащения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.