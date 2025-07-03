Украина перешла на 230 В: что изменилось для украинцев — Finance.ua

Украина перешла на 230 В: что изменилось для украинцев
С 1 июля 2025 г. Украина перешла на новый стандарт напряжения 230 В. Такое решение принял государственный регулятор НКРЭКУ.
Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети.
«Более 3 лет наша энергосистема работает синхронно с европейской, и изменение стандарта — это логичный следующий шаг для перехода к единым техническим стандартам с ЕС», — сообщили эксперты ДТЭК Киевские электросети, добавив, что киевляне почти не заметят этих изменений.
Единственное изменение, с которым будут иметь дело горожане, — это новое допустимое отклонение напряжения.
Что это значит
Было 220 В (+/- 10%, то есть была норма от 198 В до 242 В), а стало 230 В (+/- 10%, то есть новая норма — это диапазон от 207 В до 253 В).
Поэтому советуют учесть новые параметры при настройке реле напряжения в доме, если им пользуются.
«Однако техника уже давно рассчитана на работу именно в таком диапазоне», — добавили в компании.
Напомним, с 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей увеличился с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.
Справка Finance.ua:
- с 1 июля в Украине меняется стандарт напряжения в сети — в сети будет 230 вольт, а не 220, как было раньше;
- ожидается, что эти изменения положительно повлияют на качество электроснабжения. Благодаря стабильному напряжению снизится вероятность повреждения бытовой техники, а также снизится потребность в использовании дополнительных защитных устройств, в частности стабилизаторов;
- кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности, электроприборы смогут работать в оптимальных условиях, без перегрузок и лишних потерь энергии.
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