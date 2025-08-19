Украина продолжает договариваться с Азербайджаном о новых поставках газа — Finance.ua

Украина продолжает договариваться с Азербайджаном о новых поставках газа Сегодня 12:23 — Энергетика

Украина продолжает договариваться с Азербайджаном о новых поставках газа

Украина продолжает договариваться с Азербайджаном о следующих поставках природного газа, а также ведет переговоры о его накачке в свои подземные хранилища нерезидентами и о добыче в рамках украинско-американского фонда восстановления.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

«Ведем переговоры, азербайджанцы в этом заинтересованы», — сказала Гринчук, общаясь с журналистами в рамках презентации Программы действий правительства в Киеве в понедельник, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина» с места происшествия.

Она допустила, что новые поставки могут состояться еще до начала ОЗП: «Если успеем, новый контракт заключим, тогда продолжим».

Ведутся переговоры о закачке газа нерезидентами в подземные хранилища Украины и проектах добычи в рамках украинско-американского фонда восстановления.

«Мы работаем с партнерами, у нас сейчас продолжаются технические консультации и по проектам с нашими газовыми хранилищами, чтобы увеличивать долю стран-партнеров в их использовании, и по проектам по добыче в рамках фонда восстановления», — сказала министр.

Министр отметила, что Украина сейчас «недалеко» от анонсированной правительством цели накопить на начало отопительного сезона по меньшей мере 13,2 млрд куб. м, но рассчитывает и на большие объемы газа.

«Может быть больше. Мы на это очень рассчитываем. Хотя очень осторожны в своих прогнозах, потому что во время атак на газотранспортную инфраструктуру действительно был потерян и большой процент добычи, и пострадала транспортировка. Впрочем, большой процент поврежденного оборудования восстановлен. Сейчас мы догоняем те темпы, которые потеряли за период, когда восстанавливали объекты „Нафогаза“», — объяснила Гринчук.

Справка Finance.ua:

В конце июля 2025 г. Группа «Нафтогаз» заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR. «Нафтогаз» отметил, что также впервые тестовую поставку газа осуществляют Трансбалканским коридором по маршруту Болгария-Румыния — украинская граница.

