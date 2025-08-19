Украина продолжает договариваться с Азербайджаном о новых поставках газа — Finance.ua
Украина продолжает договариваться с Азербайджаном о новых поставках газа

Энергетика
13
Украина продолжает договариваться с Азербайджаном о новых поставках газа
Украина продолжает договариваться с Азербайджаном о новых поставках газа
Украина продолжает договариваться с Азербайджаном о следующих поставках природного газа, а также ведет переговоры о его накачке в свои подземные хранилища нерезидентами и о добыче в рамках украинско-американского фонда восстановления.
Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.
«Ведем переговоры, азербайджанцы в этом заинтересованы», — сказала Гринчук, общаясь с журналистами в рамках презентации Программы действий правительства в Киеве в понедельник, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина» с места происшествия.
Она допустила, что новые поставки могут состояться еще до начала ОЗП: «Если успеем, новый контракт заключим, тогда продолжим».
Ведутся переговоры о закачке газа нерезидентами в подземные хранилища Украины и проектах добычи в рамках украинско-американского фонда восстановления.
«Мы работаем с партнерами, у нас сейчас продолжаются технические консультации и по проектам с нашими газовыми хранилищами, чтобы увеличивать долю стран-партнеров в их использовании, и по проектам по добыче в рамках фонда восстановления», — сказала министр.
Министр отметила, что Украина сейчас «недалеко» от анонсированной правительством цели накопить на начало отопительного сезона по меньшей мере 13,2 млрд куб. м, но рассчитывает и на большие объемы газа.
«Может быть больше. Мы на это очень рассчитываем. Хотя очень осторожны в своих прогнозах, потому что во время атак на газотранспортную инфраструктуру действительно был потерян и большой процент добычи, и пострадала транспортировка. Впрочем, большой процент поврежденного оборудования восстановлен. Сейчас мы догоняем те темпы, которые потеряли за период, когда восстанавливали объекты „Нафогаза“», — объяснила Гринчук.

Справка Finance.ua:

  • В конце июля 2025 г. Группа «Нафтогаз» заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR. «Нафтогаз» отметил, что также впервые тестовую поставку газа осуществляют Трансбалканским коридором по маршруту Болгария-Румыния — украинская граница.
По материалам:
Finance.ua
