Украине необходимо импортировать 4,6 млрд куб. м газа к отопительному сезону — Finance.ua

Украине необходимо импортировать 4,6 млрд куб. м газа к отопительному сезону

Украина к началу отопительного сезона (ОЗП) должна накопить минимум 13,2 млрд куб. м природного газа, из которых 4,6 млрд куб. м придется импортировать.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Цель к началу ОЗП — закачать минимум 13,2 млрд куб м, из которых 4,6 — импорт. И здесь важно сказать, что в этой задаче есть полная поддержка международных партнеров», — сказала она во время презентации Программы действий правительства.

«Закачка газа идет по плану, иногда даже с опережением. Думаю, что и по газу, и по углю у нас будет достаточное количество запасов для прохождения ОЗП», — отметила министр.

Напомним, Норвегия выделит Украине почти $100 млн для закупки импортного газа. Группа НАК «Нафтогаз Украины» использует средства для формирования достаточных запасов газа в преддверии отопительного сезона.

Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция. Согласно презентации проекта, сейчас очерчены основные стратегические направления, определен объем бюджета финансирования и план действий.

