Гринчук рассказала, почему Украине следует развивать атомную генерацию — Finance.ua

Гринчук рассказала, почему Украине следует развивать атомную генерацию Сегодня 05:32 — Энергетика

Гринчук рассказала, почему Украине следует развивать атомную генерацию

Атомная генерация обеспечивает стабильность энергетики, поэтому проекты ее развития должны продолжаться.

Об этом сказала министр энергетики Светлана Гринчук в кулуарах презентации Программы действий правительства.

Читайте также Норвегия выделила Украине почти 100 миллионов долларов на закупку импортного газа

«Лично я считаю, что развивать атомную генерацию мы должны. Потому что это стабильность нашей энергетики, это та генерация, которая позволила нам выжить», — сказала Гринчук.

В частности, продолжится проект по строительству энергоблоков № 5 и № 6 Хмельницкой АЭС. Глава Минэнерго подчеркнула, что у Украины есть одни из лучших специалистов в ядерной отрасли и опыт эксплуатации энергоблоков разных типов и в производстве ядерного топлива.

Читайте также Украинцы получат деньги на оплату электроэнергии: кто может рассчитывать

«Знаю, что чувствительным является вопрос третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. Там действительно высокая готовность основных конструкций. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы как можно скорее и качественнее реализовать эти проекты», — добавила Гринчук.

По ее словам, прорабатываются варианты достройки, альтернативные приобретению российского оборудования у Болгарии.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.