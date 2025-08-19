Гринчук рассказала, почему Украине следует развивать атомную генерацию — Finance.ua
Гринчук рассказала, почему Украине следует развивать атомную генерацию

Энергетика


Атомная генерация обеспечивает стабильность энергетики, поэтому проекты ее развития должны продолжаться.
Об этом сказала министр энергетики Светлана Гринчук в кулуарах презентации Программы действий правительства.
«Лично я считаю, что развивать атомную генерацию мы должны. Потому что это стабильность нашей энергетики, это та генерация, которая позволила нам выжить», — сказала Гринчук.
В частности, продолжится проект по строительству энергоблоков № 5 и № 6 Хмельницкой АЭС. Глава Минэнерго подчеркнула, что у Украины есть одни из лучших специалистов в ядерной отрасли и опыт эксплуатации энергоблоков разных типов и в производстве ядерного топлива.
«Знаю, что чувствительным является вопрос третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. Там действительно высокая готовность основных конструкций. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы как можно скорее и качественнее реализовать эти проекты», — добавила Гринчук.
По ее словам, прорабатываются варианты достройки, альтернативные приобретению российского оборудования у Болгарии.
По материалам:
Укрінформ
