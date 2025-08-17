Tesla планирует поставлять электроэнергию британцам — Finance.ua
Tesla планирует поставлять электроэнергию британцам

Компания Илона Маска Tesla планирует расширить свою деятельность на рынок энергетики Великобритании. Она подала официальную заявку британскому энергетическому регулятору Ofgem для получения лицензии на поставку электроэнергии как для домохозяйств, так и для бизнеса.
Об этом сообщает CNBC.
Если заявка будет одобрена, то уже в следующем году Tesla сможет конкурировать с крупными компаниями, которые доминируют на энергетическом рынке Великобритании.
Запрос, поданный от имени Tesla Energy Ventures, был подписан Эндрю Пэйном, возглавляющим европейские энергетические операции компании.
Tesla уже имеет опыт в этой сфере: в 2022 году в Техасе был запущен сервис Tesla Electric.
Он позволяет клиентам оптимизировать потребление энергии и получать компенсацию за продажу излишков электроэнергии обратно в сеть.
Это расширение происходит на фоне снижения продаж электромобилей Tesla в Европе.
По данным Британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в июле продажи упали почти на 60% по сравнению с прошлым годом.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Германии, где продажи снизились на 55,1%.
Это свидетельствует об усилении конкуренции, особенно со стороны китайских производителей, а также о репутационных проблемах, связанных с публичными высказываниями Илона Маска.
Діло
