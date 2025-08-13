Ремонт Tesla: что будет стоить дороже всего — Finance.ua

Ремонт Tesla: что будет стоить дороже всего Сегодня 18:12 — Технологии&Авто

Tesla требуют технического обслуживания, как и любая другая машина, а некоторые из ремонтных работ могут поставить под угрозу финансовое благополучие владельца.

Об этом написал Finance Buzz.

Аккумуляторная батарея

Самым дорогим компонентом любого электромобиля является аккумулятор. Литий-ионные батареи Tesla обычно служат 10−20 лет, но их замена будет стоить от 5000 до 20 000 долларов.

Сенсорный экран

Большой центральный экран Tesla, являющийся одновременно информационно-развлекательной системой и панелью управления, имеет высокую стоимость. Его ремонт может стоить около 1300 долларов.

Пневматическая подвеска

После 80 000−100 000 км пробега пневматическая подвеска может потребовать обслуживания или замены. В зависимости от модели стоимость такого ремонта может составлять от 1500 до 5000 долларов.

Приводной блок

Этот компонент превращает энергию аккумулятора в механическую, которая двигает колеса. Его ремонт или замена может обойтись от 1200 до 3500 долларов, а иногда и дороже, особенно, если требуется замена подшипника.

Лобовое стекло

Стекло Tesla оснащено многочисленными датчиками. Его замена требует не только установки специального стекла, но и перекалибровки датчиков, что приводит к высокой стоимости — от 575 до 3400 долларов.

Напомним, Tesla обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2025 года, ставший еще одним свидетельством того, насколько политическая активность Илона Маска навредила его флагманской компании. Во втором квартале Tesla испытала значительный финансовый спад: выручка уменьшилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $22,5 млрд, прибыль — $1,17 млрд, что на 16% меньше.

Справка Finance.ua:

Компания Tesla больше не принимает международные заказы на свои флагманские модели Model S и Model X. На официальном сайте функция «заказать» теперь ведет не к конфигуратору, а в список имеющихся складов в стране пользователя.

Эти модели остаются самыми старыми в линейке компании и давно утратили приоритет в производстве. Доля их продаж небольшая, а сам Илон Маск ранее заявлял, что их выпускают преимущественно из сентиментальных соображений.

