Tesla и Samsung подписали многомиллионное соглашение о поставках новейших микрочипов — Finance.ua

Tesla и Samsung подписали многомиллионное соглашение о поставках новейших микрочипов Сегодня 07:17 — Технологии&Авто

Tesla и Samsung подписали многомиллионное соглашение о поставках новейших микрочипов

Tesla и Samsung подписали соглашение на 16,5 млрд долларов на поставку микросхем от Samsung Electronics, что, как ожидается, поддержит убыточный контрактный производственный бизнес южнокорейского технологического гиганта.

По словам Илона Маска, новый завод Samsung по производству микросхем в Тейлоре, штат Техас, будет производить микросхемы AI6 нового поколения для Tesla.

После этой новости акции Samsung взлетели почти на 7% до самого высокого уровня с сентября прошлого года, а акции Tesla выросли на 1,9%.

Также выступая перед инвесторами, Маск пообещал, что до конца года половина жителей США сможет передвигаться на беспилотном такси.

В то же время он подчеркнул, что беспилотные автомобили Tesla будут доступны повсеместно, если корпорация успеет получить разрешение от регуляторов и чиновников.

«Сейчас мы получаем разрешение регулирующих органов на запуск в районе залива Сан-Франциско, Неваде, Аризоне, Флориде и ряде других мест», — добавил основатель компании.

Autogeek По материалам:

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