Дает ли водительское согласие на досмотр правоохранителям обыскивать автомобиль без постановления Сегодня 06:49 — Технологии&Авто Дает ли водительское согласие на досмотр правоохранителям обыскивать автомобиль без постановления

Вопрос о том, где заканчивается обычный досмотр автомобиля и начинается обыск, имеет важное значение для допустимости полученных доказательств.

Верховный Суд в постановлении от 1 сентября 2026 года по делу № 561/2/17 обратил внимание, что название следственного действия в протоколе не определяет его подлинный процессуальный характер. Решающим является то, какие действия фактически совершали правоохранители.

По этому делу Верховный Суд согласился с выводом о недопустимости протокола досмотра автомобиля, поскольку фактически правоохранители провели его обыск без предварительного определения следственного судьи.

Обстоятельства дела

В уголовном производстве три человека были оправданы по обвинениям, связанным с получением и предоставлением неправомерной выгоды. Прокурор обжаловал приговор, в частности настаивая на том, что суды безосновательно сочли ряд доказательств недопустимыми.

Одним из таких доказательств стал протокол досмотра автомобиля «Митсубиси Лансер», принадлежащего одному из обвиняемых.

Суды установили, что в ходе этого следственного действия правоохранители не ограничились поверхностным осмотром транспортного средства. Они открыли автомобиль, находились внутри него и открывали места, которые невозможно было осмотреть без устранения препятствий.

Именно это стало ключевым для определения фактического характера проводимого действия.

Когда досмотр автомобиля превращается в обыск

Верховный Суд разграничил понятие досмотра и обыска.

По статье 237 УПК Украины досмотр проводится для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах уголовного преступления.

Обыск — это следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, сооружений, участков местности и других объектов, находящихся в ведении определенных лиц с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, отыскания орудия уголовного правонарушения или имущества, полученного в результате его совершения.

Обыск производится на основании определения следственного судьи местного общего суда при наличии вероятных данных о том, что разыскиваемое скрыто в определенном месте или у определенного лица.

В то же время осмотр места происшествия — это следственное действие, направленное на непосредственное восприятие, исследование обстановки на месте происшествия, выявление, фиксацию и изъятие различных вещественных доказательств, выяснение характера произошедшего события, установление личности преступника и мотивов совершения преступления.

Осмотр места происшествия — одно из первых и неотложных следственно-оперативных действий, а также источник получения доказательств. По содержанию статей 214, 223, 237 УПК Украины осмотр является следственным действием, направленным на получение (сбор) доказательств или проверку уже полученных доказательств в конкретном уголовном производстве, которая проводится в рамках досудебного расследования уголовного производства.

В неотложных случаях осмотр места происшествия может быть произведен до внесения сведений в ЕРДР, которое осуществляется немедленно после осмотра. Основанием для осмотра места происшествия является информация о совершении уголовного правонарушения, зафиксированная в определенной процессуальной форме.

По этому делу Верховный Суд согласился с тем, что работники правоохранительного органа вышли за пределы поверхностного досмотра автомобиля. Они фактически осуществляли активный поиск вещей и документов: открывали автомобиль, находились внутри него и открывали места, которые не просматривались без устранения помех.

Согласие на досмотр не означает согласие на обыск

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на согласие владельца автомобиля.

Из протокола следовало, что владелец авто согласился именно на проведение досмотра транспортного средства. В то же время сторона обвинения не обращалась к следователю судьи с ходатайством о разрешении на обыск автомобиля.

Следовательно, если человек разрешил правоохранителям произвести досмотр автомобиля, это не означает, что он автоматически разрешил открывать закрытые отсеки, искать вещи внутри автомобиля или совершать другие действия, характерные именно для обыска.

По этому делу Верховный Суд согласился с выводом о недопустимости протокола досмотра автомобиля как доказательства, поскольку фактически был произведен обыск транспортного средства без определения следственного судьи.

Несмотря на то, что в отношении автомобиля Верховный Суд согласился с выводом о недопустимости доказательства, кассационная инстанция отменила определение апелляционного суда.