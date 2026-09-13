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Audi возродила культовую бюджетную модель (фото)

Технологии&Авто
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Новый электромобиль черпает вдохновение из оригинального A2
Новый электромобиль черпает вдохновение из оригинального A2, Фото: Audi
Спустя более 20 лет после завершения производства оригинальной модели A2 Audi решила возродить ее. Компания представила полностью электрический Audi A2 e-tron.
Об этом немецкая компания сообщила на своем сайте.
Новый электромобиль черпает вдохновение из оригинального A2, сочетая эффективную аэродинамику, просторный интерьер и большой запас хода.
Электромобиль компактный, его длина 4,32 метра, ширина 1,79 метра и высота 1,55 метра.
Для улучшения аэродинамики инженеры использовали закрытое днище, активные воздухозаборники и специальные колесные диски, благодаря чему коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,24.
Обновленный Audi A2 e-tron
Обновленный Audi A2 e-tron
Электромобиль Audi A2 e-tron создан на платформе MEB с задним приводом и расположением электромотора на задней оси.
Базовая версия Audi A2 e-tron получила электромотор мощностью около 170 л.с., а также литий-железо-фосфатную батарею на 52 кВт·ч. До 100 км/ч эта модификация разгоняется за 8,8 секунды, а запас хода составляет 423 км.
Средняя модификация оснащена 190-сильным электромотором и аккумулятором емкостью 61 кВт·ч. Она способна проехать до 515 км без подзарядки, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.
Электромобиль заряжается через 24−29 минут
Электромобиль заряжается через 24−29 минут
На вершине модельного ряда расположились две модификации с NMC-батареей вместимостью 84 кВт·ч.
Первая получила электромотор на 230 л.с., она разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд и может проехать до 646 км. Топовая версия имеет 326 л.с. и запас хода до 630 км. Разгон до «сотни» занимает всего 5,7 секунды.
На скоростных зарядных станциях постоянного тока аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% за 24−29 минут.
Электромобиль можно будет использовать в качестве резервного источника электроэнергии
Электромобиль можно будет использовать в качестве резервного источника электроэнергии
Электромобиль получит поддержку двунаправленной зарядки, благодаря чему его можно будет использовать в качестве резервного источника электроэнергии для бытовых приборов или частного дома.
Что касается интерьера, то он выполнен в рамках концепции Softwrap с мягкой тканевой отделкой.
Салон Audi A2 e-tron
Салон Audi A2 e-tron
Перед водителем установлена ​​11,9-дюймовая цифровая приборная панель, а центральное место на передней панели занимает изогнутый 12,8-дюймовый дисплей мультимедийной системы с интегрированным искусственным интеллектом.
Продажи электромобиля в Европе стартуют в конце 2026 года. В Германии стоимость новинки будет начинаться с 38 200 евро.
По материалам:
УНІАН
АвтоЭлектромобили
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