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Купили номерной знак в интернете: почему его нельзя устанавливать на авто

Технологии&Авто
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Как отличить сувенирные номера от индивидуальных номерных знаков
Как отличить сувенирные номера от индивидуальных номерных знаков
В интернете встречаются объявления о продаже номерных знаков с уникальной надписью. Однако таблички, которые производят частные производители и продают через интернет или соцсети, представляют собой сувенирную продукцию, закреплять их на транспортном средстве нельзя.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД

Чем отличаются сувенирные номера от индивидуальных номерных знаков

Индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) производятся под заказ официально. Оформить их можно через Кабинет водителя или в территориальном сервисном центре МВД.
Информация о таком номере вносится в Единый реестр транспортных средств, а свидетельство о регистрации авто заменяется. В нем также указывается наличие ИНЗ.
В то же время в интернете можно увидеть предложения от частных компаний по изготовлению «персонализированных» или «индивидуальных» номеров. Такие таблички часто ошибочно воспринимают как аналог ИНЗ.
«Любые номерные знаки, заказанные в частных компаниях, через объявления в интернете или социальных сетях, являются сувенирной продукцией. Все они не имеют никакой юридической силы, независимо от качества», — отмечают в МВД.
Эту табличку можно использовать в качестве декора, однако устанавливать ее на автомобиль и выезжать с ней на дороги нельзя.
Управление авто с сувенирным номером вместо государственного или официально оформленного ИНЗ является нарушением ПДД. За это предусмотрен штраф, а поддельный номерной знак могут изъять правоохранители.
Чем отличаются сувенирные номера от индивидуальных номерных знаков
Чем отличаются сувенирные номера от индивидуальных номерных знаков, Инфографика: Главный сервисный центр МВД

Как официально заказать индивидуальный номер

Заказать индивидуальные номерные знаки можно только через официальные ресурсы:
  • Онлайн: в Кабинете водителя (с возможностью доставки по почте).
  • Офлайн: во время личного обращения в любой сервисный центр МВД.
Готовый комплект ИНЗ можно получить лично в управлении стандартизации ГСЦ МВД или заказать доставку в отделение «Новой почты» во время оформления онлайн.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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