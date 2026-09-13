Купили номерной знак в интернете: почему его нельзя устанавливать на авто

В интернете встречаются объявления о продаже номерных знаков с уникальной надписью. Однако таблички, которые производят частные производители и продают через интернет или соцсети, представляют собой сувенирную продукцию, закреплять их на транспортном средстве нельзя.
«Любые номерные знаки, заказанные в частных компаниях, через объявления в интернете или социальных сетях, являются сувенирной продукцией. Все они не имеют никакой юридической силы, независимо от качества», — отмечают в МВД.
Эту табличку можно использовать в качестве декора, однако устанавливать ее на автомобиль и выезжать с ней на дороги нельзя.
Управление авто с сувенирным номером вместо государственного или официально оформленного ИНЗ является нарушением ПДД. За это предусмотрен штраф, а поддельный номерной знак могут изъять правоохранители.
Как официально заказать индивидуальный номер
Заказать индивидуальные номерные знаки можно только через официальные ресурсы:
Онлайн: в Кабинете водителя (с возможностью доставки по почте).
Офлайн: во время личного обращения в любой сервисный центр МВД.
Готовый комплект ИНЗ можно получить лично в управлении стандартизации ГСЦ МВД или заказать доставку в отделение «Новой почты» во время оформления онлайн.