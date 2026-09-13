Huawei выпускает первый в мире широкий нескладной смартфон (фото, видео)

Pura X View будет стоить от 5999 юаней ($893) за версию с 256 ГБ встроенной памяти. Модель на 512 ГБ оценена в 6999 юаней ($1042), а топовая версия с 1 ТВ обойдется в 8499 юаней ($1266).
Huawei пока не сообщила, будет ли продавать смартфон за пределами Китая.
Смартфон получил 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1320×2232 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 6500 нит.
Экран защищен стеклом Kunlun Glass, а также поддерживает ШИМ-затемнение на частоте 2160 Гц.
За фотосъемку отвечают основная камера на 200 Мп с OIS, 8-Мп ультраширокоугольная камера с автофокусом и 50-Мп перископический телеобъектив с OIS и эквивалентным фокусным расстоянием 88 мм.
Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп.
За производительность отвечает чип Kirin 9030S в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Объем накопителя составляет от 256 ГБ до 1 ТБ.
Смартфон оснащен аккумулятором на 7000 мА·ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную на 50 Вт. Также есть реверсивная проводная и беспроводная зарядка.
Pura X View работает на HarmonyOS 7, имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, поддерживает спутниковый обмен сообщениями через BeiDou и оснащен сканером отпечатков пальцев на боковой грани.