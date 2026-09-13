Huawei выпускает первый в мире широкий нескладной смартфон (фото, видео) Сегодня 06:25 — Технологии&Авто Huawei выпустила необычный широкий смартфон Pura X View

Помимо релиза тройного складного смартфона Mate XT 2 Ultimate Design, Huawei также раскрыла цену и все подробности о необычном широком смартфоне Pura X View.

Об этом пишет Mezha.

Pura X View будет стоить от 5999 юаней ($893) за версию с 256 ГБ встроенной памяти. Модель на 512 ГБ оценена в 6999 юаней ($1042), а топовая версия с 1 ТВ обойдется в 8499 юаней ($1266).

Huawei пока не сообщила, будет ли продавать смартфон за пределами Китая.

Huawei выпустила необычный широкий смартфон Pura X View

Смартфон получил 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1320×2232 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 6500 нит.

Экран защищен стеклом Kunlun Glass, а также поддерживает ШИМ-затемнение на частоте 2160 Гц.

Экран смартфона защищен стеклом Kunlun Glass

За фотосъемку отвечают основная камера на 200 Мп с OIS, 8-Мп ультраширокоугольная камера с автофокусом и 50-Мп перископический телеобъектив с OIS и эквивалентным фокусным расстоянием 88 мм.

Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп.

Pura X View имеет защиту от воды и пыли

За производительность отвечает чип Kirin 9030S в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Объем накопителя составляет от 256 ГБ до 1 ТБ.

Смартфон оснащен аккумулятором на 7000 мА·ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную на 50 Вт. Также есть реверсивная проводная и беспроводная зарядка.