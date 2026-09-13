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Cadillac запустил в продажу новый плагин-гибридный кроссовер XT5 (фото)

Технологии&Авто
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Cadillac XT5 PHEV
Cadillac XT5 PHEV
Бренд Cadillac запустил в продажу плагин-гибридную версию кроссовера XT5. Новая модификация отличается не только техникой, но и дизайном экстерьера и расширенным списком оборудования.
Об этом пишет autogeek.
Cadillac XT5 PHEV по умолчанию имеет полный привод. Силовая установка гибрида включает бензиновую турбочетверку на 1,5 л (156 л.с.) и два электромотора. Совокупная отдача системы составляет 524 л. с. и 740 Нм.
Салон Cadillac XT5 PHEV
Салон Cadillac XT5 PHEV
Гибридный кроссовер укомплектован батареей емкостью 35,5 кВт*ч, только на электротяге он проедет 215 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность — 1360 км. Cadillac XT5 PHEV от 0 до 100 км/ч разгоняется за 4,8 секунды.
Cadillac XT5 PHEV укомплектован батареей емкостью 35,5 кВт*ч
Cadillac XT5 PHEV укомплектован батареей емкостью 35,5 кВт*ч
Cadillac XT5 PHEV обладает модернизированным дизайном экстерьера. Полноценный гибрид получил собственные бамперы, в нижней части переднего еще есть активные заслонки.
Только новая версия может быть выполнена в матовом белом или оранжевом цвете.
Интерьер Cadillac XT5 PHEV
Интерьер Cadillac XT5 PHEV
Интерьер в общем такой же, как у обычного XT5. Но при этом улучшено оснащение.
Так, на центральном тоннеле PHEV-версии находятся две площадки для беспроводной зарядки вместо одной, а в установленном между передними креслами подлокотнике появился бокс с функциями подогрева и охлаждения, плюс «антибактериальная функция с использованием ионов серебра».
Cadillac XT5 PHEV
Cadillac XT5 PHEV
В целом у Cadillac XT5 PHEV две комплектации. В топовой еще есть матричные фары, активная подвеска, шестипоршневые тормозные механизмы Brembo, аудиосистема с 15 динамиками вместо стандартных семи.
По материалам:
Autogeek
АвтоГибридКроссовер
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