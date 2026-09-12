ИИ создал в США в разы больше рабочих мест, чем уничтожил Сегодня 07:13 — Технологии&Авто Искусственный интеллект, Фото: magnific

Прогнозы о массовой безработице из-за искусственного интеллекта пока не сбываются. Напротив, технология создает в США больше рабочих мест, чем уничтожает. С середины 2023 года ИИ привело к появлению примерно миллиона новых вакансий. За это время из-за внедрения технологии уволены около 200 тысяч человек.

Об этом сообщает The Economist.

Дата-центры создают спрос на технических специалистов

Главным драйвером найма стало развитие инфраструктуры для ИИ.

По расчетам Goldman Sachs, годовые расходы на оборудование для искусственного интеллекта, в том числе чипы, серверы, дата-центры, системы охлаждения и электросети выросли примерно на 500 млрд долларов по сравнению с 2022 годом.

Строительство дата-центров в США сейчас стоит более 75 млрд. долларов в год. По информации Бюро переписи населения США, за год эти расходы увеличились почти на 60%.

Поэтому резко возрос спрос на электриков, инженеров систем охлаждения, специалистов по электросетям и техников по обслуживанию оборудования.

С 2023 года занятость в пяти отраслях, связанных со строительством дата-центров, выросла примерно на 320 тысяч рабочих мест сверх обычного тренда для строительства и производства.

По оценке LinkedIn, в 2023—2025 годах в США появилось около 500 тысяч рабочих мест, связанных с дата-центрами.

Дефицит работников отображается и на зарплатах. За год до июня средняя почасовая оплата в производстве электрооборудования увеличилась более чем на 13%, а среди подрядчиков — электриков почти на 8%.

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Вакансии по монтажу и обслуживанию оборудования в дата-центрах предлагают зарплату примерно на 40% выше, чем за аналогичную работу в других отраслях.

Однако даже более высокие зарплаты не решают проблему с кадрами. Во время визита на завод трансформаторов глава Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA) Дональд Ливенс спросил руководителя предприятия, какая помощь ей ​​нужна больше всего.

«Может, вы сами приедете и поработаете на одной из наших линий?» — ответила она.

ИИ создает новые профессии

ИИ параллельно формирует новый класс офисных работников. Появляются инженеры, создающие модели, специалисты по разметке данных, обучающие алгоритмы, выездные инженеры, внедряющие системы у клиентов, а также директора по ИИ. Они определяют, как компании будут использовать технологию.

По подсчетам исследовательского института Burning Glass, около 1% всех профессиональных должностей в США уже приходится на чисто «ИИ-должности». В общей сложности это около миллиона рабочих мест. В компьютерных науках и биотехнологиях их доля составляет 4−5%.

По информации LinkedIn, количество вакансий для ИИ-инженеров, директоров по ИИ и работников на подобных должностях примерно удвоилось в 2023—2024 годах.

Третий источник новых рабочих мест: рост производительности. Когда ИИ помогает юристам быстрее готовить договоры, а аналитикам в считаные минуты обрабатывать финансовую отчетность, стоимость услуг снижается. Это может увеличивать спрос на них.

Так, с 2023 по 2025 год количество помощников юристов в США увеличилось примерно на 11%, а аналитиков рынка на 6%. Для сравнения, общая занятость в стране за это время выросла примерно на 2,5%.

Некоторые профессии действительно сокращаются. С января 2023 г. количество работников службы поддержки клиентов уменьшилось примерно на 10%, а секретарей и административных ассистентов стало примерно на 15% меньше.

По прогнозу Бюро статистики труда США, к 2035 году офисные и административные профессии потеряют 752 тысяч рабочих мест. То же бюро ожидает, что сектор коммунальных услуг станет одним из самых быстро растущих в ближайшее десятилетие.

Консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas оценивает, что в 2026 году американские компании в среднем объявляли около 16 тысяч увольнений в месяц, связанных с ИИ. Но эта цифра теряется по сравнению с общим движением на рынке труда США. Ежемесячно там увольняется примерно 1,7 млн ​​человек.