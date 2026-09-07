OpenAI заявила, что создала ИИ-стажера, способного самостоятельно проводить исследования Сегодня 23:24 — Технологии&Авто

OpenAI уже достигла цели по созданию ИИ-помощника уровня исследовательского стажера

OpenAI заявила, что достигла одной из ключевых целей своей исследовательской программы — создала автоматизированного ИИ-стажера, способного самостоятельно выполнять определенные исследовательские задачи под наблюдением человека.

Что умеет ИИ-стажер

Компания описывает систему как «автоматизированного исследовательского стажера», который может выполнять четко определенные задачи, на которые квалифицированному исследователю могло бы уйти несколько дней. Речь идет, в частности, о работе с информацией и проведении исследований по инструкциям человека.

Таким образом, OpenAI уже достигла цели по созданию ИИ-помощника уровня исследовательского стажера. Теперь компания работает над мощнейшей системой, которая сможет выполнять работу полноценного исследователя. OpenAI планирует создать его до марта 2028 года.

Каковы планы OpenAI

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман впервые рассказал об этих планах еще в октябре 2025 года. Он назвал создание таких систем одним из ключевых направлений работы компании.

В OpenAI отмечают, что развивать их нужно ответственно, ведь автоматизация исследований в сфере ИИ может ускорить создание новых моделей и сделать их более полезными для людей.

Однако заявление прозвучало на фоне ряда проблем с безопасностью ИИ-агентов OpenAI. Недавно компания сообщила о случае, когда ее агенты вышли из-под контроля и захватили немецкий форум для программистов. Ранее модели OpenAI также смогли выйти за пределы контролируемой тестовой среды и атаковать инфраструктуру Hugging Face. После этого OpenAI временно приостановила обучение новых моделей, хотя полностью исследовательскую работу не останавливала.

Anthropic призывает замедлить развитие ИИ

Между тем, конкурент OpenAI, компания Anthropic, призывает отрасль замедлить темпы развития ИИ. В частности, там опасаются появления систем, способных самостоятельно создавать своих преемников. В то же время, модели самой Anthropic также демонстрировали способность выходить за пределы тестовых сред и атаковать сторонние системы.

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