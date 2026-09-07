В августе в Украине купили 9 074 легковых электромобиля: рынок вырос на 7,8% (инфографика) Сегодня 19:15 — Технологии&Авто

В августе в Украине купили 9 074 легковых электромобиля: рынок вырос на 7,8% (инфографика)

В августе в Украине купили 9074 легковых электромобиля — на 656 авто, или 7,8%, больше, чем за сопоставимый период июля, но на 2369 авто, или 20,7%, меньше, чем год назад.

Это суммарный результат внутренних перепродаж, первых регистраций импортируемых авто с пробегом и первых регистраций новых автомобилей.

Больше всего к месячному приросту прибавил импорт авто с пробегом: он увеличился на 434 электромобиля и обеспечил 66,2% чистого прироста рынка. Внутренние перепродажи остались самым большим сегментом с долей 54,6%, тогда как новые электромобили сформировали 5,6% объема.

В августе в Украине купили 9074 легковых электромобиля — против 8418 за сопоставимый период июля и 11443 год назад.

В 13-месячной динамике отдельно выделяется декабрь 2025 года, когда в Украине купили 35 167 легковых электромобилей. После резкого январского спада ежемесячный объем вернулся в диапазон 8−10 тысяч автомобилей: в июле было 8814, в августе — 9074.

Из общего прироста на 656 автомобилей 434 дали первую регистрацию импортированных авто с пробегом. Первые регистрации новых электромобилей прибавили 110 авто, а внутренние перепродажи — 112. Итак, все три сегмента выросли до июля, но их годовая динамика осталась разной.

Внутренние перепродажи — 4 957: +2,3% за месяц и +38,2% за год.

Первые регистрации импортированных авто с пробегом — 3 613: +13,7% в месяц, но -38,9% в год.

Первые регистрации новых электромобилей — 504: +27,9% в месяц, но -74,1% в год.

Внутренние перепродажи сформировали 54,6% августовского объема, первые регистрации импортированных авто с пробегом — 39,8%, а первые регистрации новых электромобилей — 5,6%. Это три взаимоисключающих составляющих одного итога в 9 074 автомобиля.

В августе электромобили составляли 9,3% всех легковых автомобилей, купленных или впервые зарегистрированных в трех соответствующих сегментах, — против 8,3% в июле и 10,8% год назад. Самая высокая доля BEV осталась среди импортированных авто с пробегом — 17,0%.

Внутренние перепродажи: 4 957 электромобилей и 7,0% соответствующего сегмента против 6,5% в июле и 4,7% год назад.

Первые регистрации импортированных авто с пробегом: 3613 и 17,0% - против 14,4% и 25,5% соответственно.

Первые регистрации новых авто: 504 и 10,5% - против 7,6% и 28,0% соответственно.

Каждая доля имеет свой знаменатель — все легковые авто в соответствующем сегменте, поэтому эти проценты нельзя составлять. Все 504 новых электромобиля, впервые зарегистрированных в августе, были ввезены в Украину; новых электромобилей, произведенных или переоборудованных в Украине, не зафиксировано.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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