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Bluetti представила мощный «электрогенератор» на колесах как альтернативу бензиновым моделям

Технологии&Авто
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Bluetti создала электрогенератор
Bluetti создала электрогенератор
Компания Bluetti на IFA 2026 представила Pioneer 5000 — мощную портативную электростанцию, которую производитель позиционирует в качестве альтернативы традиционным бензиновым генераторам.
Об этом пишет Energy Storage.
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Устройство работает без шума и выхлопных газов и может использоваться дома, на строительных площадках, мероприятиях или в аварийных ситуациях.
В основе Pioneer 5000 лежит аккумулятор LFP емкостью 5,12 кВт·ч. При необходимости ее можно расширить до 35 кВт·ч.
По оценке Bluetti, такого запаса энергии хватит, чтобы снабжать среднее здание электроэнергией более суток при высокой нагрузке.
Устройство обеспечивает 5 кВт постоянной мощности переменного тока и до 18 кВт пиковой мощности в течение 0,1 секунд, что позволяет запускать оборудование с большим пусковым током, в том числе воздушные компрессоры, водяные насосы и двигатели.
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Для зарядки станция может одновременно использовать электросеть и солнечные панели. Максимальная мощность подзарядки таким способом составляет 6,2 кВт.
Устройство также получило защиту от пыли и воды по стандарту IP65 и может работать при температуре от -20 до +55 °C.
Pioneer 5000 установлена ​​на тележку с колесами, поэтому ее можно перемещать без труда. Стоимость и дата начала продаж новинки пока не объявлены.
По материалам:
mezha.media
ЭнергетикаЭлектроэнергия
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