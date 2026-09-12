Bluetti представила мощный «электрогенератор» на колесах как альтернативу бензиновым моделям

Устройство работает без шума и выхлопных газов и может использоваться дома, на строительных площадках, мероприятиях или в аварийных ситуациях.
В основе Pioneer 5000 лежит аккумулятор LFP емкостью 5,12 кВт·ч. При необходимости ее можно расширить до 35 кВт·ч.
По оценке Bluetti, такого запаса энергии хватит, чтобы снабжать среднее здание электроэнергией более суток при высокой нагрузке.
Устройство обеспечивает 5 кВт постоянной мощности переменного тока и до 18 кВт пиковой мощности в течение 0,1 секунд, что позволяет запускать оборудование с большим пусковым током, в том числе воздушные компрессоры, водяные насосы и двигатели.