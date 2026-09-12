Солнечные панели вместо забора: имеет ли смысл новая технология 12.09.2026, 00:13 — Технологии&Авто Забор из солнечных панелей, Фото: magnific

Обычный забор преимущественно выполняет одну функцию — отграничивает территорию. Однако в Европе все более активно развивается технология, позволяющая превратить ограждение еще и в источник электроэнергии.

Об этом пишет румынское издание Libertatea.

Сколько электроэнергии может производить забор из солнечных панелей

Речь идет о вертикальных двухсторонних, или бифасциальных, солнечных панелях. В отличие от традиционных модулей, установленных под углом и ориентированных на юг, вертикальные панели способны улавливать солнечный свет с обеих сторон.

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Автор материала объясняет, что обычные панели интенсивнее всего производят электроэнергию примерно в полдень.

Вертикальная конструкция имеет другой профиль генерации: лучше использует утренний и послеобеденный солнечный свет.

Это может быть особенно полезно для домохозяйств, потребляющих больше электроэнергии именно утром и вечером.

В то же время экспертные данные не означают, что вертикальный забор автоматически будет генерировать больше электроэнергии, чем крышная солнечная система. Результат зависит от конкретного места установки, ориентации, затенения и характеристик панелей.

Исследователи Университета Йорка в течение года тестировали вертикальную бифасциальную систему максимальной мощностью 1,5 кВт. Ее сравнивали с вертикальными односторонними панелями и традиционной системой, установленной под углом 45 градусов.

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Результаты оказались заметны. Ранним утром вертикальная двусторонняя система производила на 26,91% больше электроэнергии, чем наклонная традиционная конструкция. В конце дня преимущество составляло 22,88%. Зимой в отдельные периоды разница достигала 24,52%.

«Эти проценты, однако, следует рассматривать с осторожностью», — подчеркивает автор публикации. Эксперимент проводился в конкретном месте и при определенных условиях, поэтому его результаты нельзя автоматически переносить на каждый частный дом.

По расчетам, 10-метровый солнечный забор может иметь установленную мощность около 1,5−1,7 кВт и при благоприятных условиях производить примерно 1800−2000 кВтч электроэнергии в год. Фактический показатель зависит от освещения, расположения и окружающих поверхностей.

Важным фактором для бифасциальных панелей является отраженный свет. Светлые поверхности, в частности белый гравий или снег, могут увеличивать количество света, попадающего на поверхность модулей.

В эксперименте именно белый гравий под панелями способствовал дополнительному освещению их тыльной части.

На эффективность оказывает влияние и температура. По словам автора, нагрев солнечных элементов обычно снижает их производительность.

Вертикальные панели могут иметь преимущество благодаря лучшей циркуляции воздуха по бокам, хотя конкретный эффект зависит от конструкции, ветра и климата.

Сколько стоит забор из солнечных панелей

Что касается стоимости, то в Европе цены на такие панели-заборы стартуют от 250 евро за метр.

Следовательно, 10-метровый забор будет стоить от 2500 евро без учета монтажа, фундамента, электрического оборудования и прочих затрат.