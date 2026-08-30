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Как часто нужно очищать солнечные панели

Энергетика
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Очистка солнечных панелей
Очистка солнечных панелей, Фото: magnific
Пыль, пыльца, птичий помет и другие загрязнения постепенно накапливаются на солнечных панелях и могут снижать их эффективность. Если поверхность заметно загрязнилась, очистить ее можно самостоятельно с помощью воды, мягкой щетки и обычного моющего средства.
О том, как правильно очищать солнечные панели и как часто это нужно делать, пишет House Digest.

Как правильно очистить солнечные панели

Перед очисткой следует убедиться, что до панелей можно безопасно добраться.
Сначала мягкой щеткой, веником или шваброй следует осторожно убрать листья и другой крупный мусор. После этого панели можно тщательно промыть водой из шланга. Использовать максимальное давление воды не следует, поскольку сильная струя может повредить систему.
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Если на поверхности остался птичий помет, древесная смола или другие стойкие загрязнения, можно смешать воду с небольшим количеством моющего средства и аккуратно пройтись мягкой щеткой. После этого панели нужно снова промыть водой.
Если панели установлены горизонтально и после очищения на них осталась вода, ее можно убрать большой тканью или полотенцем.

Чего не стоит делать во время очищения

Верхний слой большинства солнечных панелей изготовлен из закаленного стекла, поэтому слишком агрессивная очистка может оставить царапины и повредить поверхность.
По этой же причине не рекомендуется использовать жесткие щетки и агрессивные химические средства. Для очистки достаточно воды, обычного средства для мытья посуды и мягкой щетки.
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При осмотре также следует проверить, нет ли повреждений от веток, птиц или предметов, которые могли попасть на панели во время сильного ветра.

Как часто нужно мыть солнечные панели

Частота очистки зависит от условий, в которых установлена ​​система. Наклонные панели требуют меньше ухода, поскольку дождь, ветер и сила тяжести естественным образом убирают часть загрязнений.
На горизонтальных панелях грязь и дождевая вода могут скапливаться сильнее.
В запыленных районах поверхность рекомендуют проверять примерно каждые три месяца. Для обычного загородного дома панели рекомендуется очищать не менее двух раз в год.
По материалам:
Novyny.live
Солнечные панели
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