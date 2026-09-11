Sкода может отказаться от культового авто Сегодня 23:37 — Технологии&Авто

Škoda Superb после 25 лет на рынке может не получить пятое поколение.

Глава чешской марки Клаус Целльмер не стал гарантировать будущее модели, заявив, что компания рассматривает сокращение количества автомобилей в линейке на фоне падения спроса на большие седаны и универсалы в Европе.

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Одной из причин неопределенности является самая модельная гамма Škoda. Superb и Octavia уже сейчас близки по назначению, ведь обе предлагают большой салон и внушительный багажник. В будущем эта разница может стать еще меньше.

Показателен концепт электрической Octavia Vision O. Его длина составляет 4,85 метра, тогда как Superb Combi нынешнего поколения имеет 4,902 метра. Разница составляет всего 52 мм. Для сравнения, актуальная Octavia Combi значительно короче, ее длина — 4,698 метра.

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Новая электрическая платформа SSP концерна Volkswagen Group позволяет создавать автомобили размером с Superb. Поэтому в Škoda рассматривают, нужны ли бренду две отдельные большие модели, или же будущая Octavia сможет одновременно охватить аудиторию Superb.

При этом Superb остается важнейшей моделью для Škoda. Современная версия вышла на рынок в 2001 году, а общий объем продаж модели за это время превысил 1,6 млн автомобилей. Нынешний Superb Combi имеет багажник объемом 690 литров.

Однако европейский авторынок меняется. Большие седаны почти исчезли, универсалы теряют популярность, а покупатели все чаще выбирают SUV. На этом фоне Škoda также расширяет электрическую линейку, в том числе за счет семиместного Peaq и более компактных доступных моделей.

Дополнительным фактором является стратегия Volkswagen Group, которая планирует к 2035 г. примерно вдвое сократить количество моделей своих брендов. При этом даже хорошие финансовые результаты Škoda не гарантируют Superb продление жизни. В первой половине года компания получила 16 млрд евро выручки и достигла рентабельности продаж 8,5%.