10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг Сегодня 05:20 — Технологии&Авто Рейтинг самых надежных авто 2026

Когда речь идет о покупке нового автомобиля, надежность может быть важнее дизайна или цены. Именно этот критерий стал основой рейтинга лучших моделей 2026 года, составленного экспертами Consumer Reports .

Если вы планируете приобрести новый автомобиль в 2026 году, во внимание стоит брать модели, которые продемонстрировали самые высокие показатели надежности. В рейтинг вошли представители Toyota, Subaru, Lexus, Honda, Kia и Hyundai.

Toyota Camry

Средняя цена — $34 952

Toyota традиционно занимает сильные позиции в рейтингах надежности. Camry, в свою очередь, получила самую высокую оценку среди седанов среднего класса в исследовании JD Power 2025 года в США.

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Toyota Prius

Средняя цена — $35 718

Toyota Prius называют одним из самых надежных плагин-гибридов на рынке. Автомобиль способен проезжать до 57 миль на галлоне горючего. Модель 2026 года при этом не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущей версией.

Toyota Corolla

Средняя цена — $25 560

Еще одна Toyota в рейтинге — Corolla. Это доступная модель, давно зарекомендовавшая себя, а для нового модельного года получила минимальные изменения.

Subaru Forester

Средняя цена — $39 527

Subaru занимает второе место среди брендов в рейтинге надежности. Forester оснащен системой помощи водителю EyeSight и полным приводом. В 2026 году модель также получила новую внедорожную версию Wilderness.

Subaru Impreza

Средняя цена — $27 003

Компактнее Forester хэтчбек Impreza также попал в десятку самых надежных моделей. Автомобиль унаследовал фирменную особенность Subaru — полный повод.

Lexus NX

Средняя цена — $50 896

Lexus, являющийся сестринским брендом Toyota, занял третье место среди автопроизводителей в рейтинге. Модель NX сочетает роскошную езду и высокое качество.

Lexus RX

Средняя цена — $59 257

RX стал первым кроссовером Lexus и последний раз обновлялся в 2023 году. В то же время, модель продолжает демонстрировать высокие показатели надежности.

Honda HR-V

Средняя цена — $30 495

Honda заняла четвёртое место среди брендов в рейтинге. HR-V является относительно молодой моделью, однако отвечает высоким стандартам качества компании.

Kia Sorento Hybrid

Средняя цена — $40 183

Kia заняла десятое место в общем рейтинге брендов, однако Sorento Hybrid получил особое признание как самый надежный трехрядный внедорожник в соответствующем исследовании.

Hyundai Elantra Hybrid

Средняя цена — $25 819

Замыкает десятку Hyundai Elantra Hybrid. Модель имеет расход горючего до 54 миль на галлон, а также гарантию на непредвиденные дефекты.