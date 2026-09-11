Когда речь идет о покупке нового автомобиля, надежность может быть важнее дизайна или цены. Именно этот критерий стал основой рейтинга лучших моделей 2026 года, составленного экспертами Consumer Reports .
Если вы планируете приобрести новый автомобиль в 2026 году, во внимание стоит брать модели, которые продемонстрировали самые высокие показатели надежности. В рейтинг вошли представители Toyota, Subaru, Lexus, Honda, Kia и Hyundai.
Toyota Camry
Средняя цена — $34 952
Toyota традиционно занимает сильные позиции в рейтингах надежности. Camry, в свою очередь, получила самую высокую оценку среди седанов среднего класса в исследовании JD Power 2025 года в США.
Toyota Prius называют одним из самых надежных плагин-гибридов на рынке. Автомобиль способен проезжать до 57 миль на галлоне горючего. Модель 2026 года при этом не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущей версией.
Toyota Corolla
Средняя цена — $25 560
Еще одна Toyota в рейтинге — Corolla. Это доступная модель, давно зарекомендовавшая себя, а для нового модельного года получила минимальные изменения.
Subaru Forester
Средняя цена — $39 527
Subaru занимает второе место среди брендов в рейтинге надежности. Forester оснащен системой помощи водителю EyeSight и полным приводом. В 2026 году модель также получила новую внедорожную версию Wilderness.
Kia заняла десятое место в общем рейтинге брендов, однако Sorento Hybrid получил особое признание как самый надежный трехрядный внедорожник в соответствующем исследовании.
Hyundai Elantra Hybrid
Средняя цена — $25 819
Замыкает десятку Hyundai Elantra Hybrid. Модель имеет расход горючего до 54 миль на галлон, а также гарантию на непредвиденные дефекты.
Как мы сообщали ранее, покупка надежного автомобиля в условиях ограниченного бюджета часто становится непростым квестом для многих водителей. Известный автомобильный обозреватель Люк Чиллингсворт поделился собственным рейтингом отличных моделей от ведущих мировых брендов, идеально балансирующих между ценой и качеством. В этот список вошли как практические семейные хэтчбеки и вместительные кроссоверы, так и культовые спорткары и даже премиальные электромобили.