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10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг

Технологии&Авто
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Рейтинг самых надежных авто 2026
Рейтинг самых надежных авто 2026
Когда речь идет о покупке нового автомобиля, надежность может быть важнее дизайна или цены. Именно этот критерий стал основой рейтинга лучших моделей 2026 года, составленного экспертами Consumer Reports .
Если вы планируете приобрести новый автомобиль в 2026 году, во внимание стоит брать модели, которые продемонстрировали самые высокие показатели надежности. В рейтинг вошли представители Toyota, Subaru, Lexus, Honda, Kia и Hyundai.

Toyota Camry

10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг
  • Средняя цена — $34 952
Toyota традиционно занимает сильные позиции в рейтингах надежности. Camry, в свою очередь, получила самую высокую оценку среди седанов среднего класса в исследовании JD Power 2025 года в США.

Toyota Prius

10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг
  • Средняя цена — $35 718
Toyota Prius называют одним из самых надежных плагин-гибридов на рынке. Автомобиль способен проезжать до 57 миль на галлоне горючего. Модель 2026 года при этом не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущей версией.

Toyota Corolla

10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг
  • Средняя цена — $25 560
Еще одна Toyota в рейтинге — Corolla. Это доступная модель, давно зарекомендовавшая себя, а для нового модельного года получила минимальные изменения.

Subaru Forester

10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг
  • Средняя цена — $39 527
Subaru занимает второе место среди брендов в рейтинге надежности. Forester оснащен системой помощи водителю EyeSight и полным приводом. В 2026 году модель также получила новую внедорожную версию Wilderness.
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Subaru Impreza

10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг
  • Средняя цена — $27 003
Компактнее Forester хэтчбек Impreza также попал в десятку самых надежных моделей. Автомобиль унаследовал фирменную особенность Subaru — полный повод.

Lexus NX

10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг
  • Средняя цена — $50 896
Lexus, являющийся сестринским брендом Toyota, занял третье место среди автопроизводителей в рейтинге. Модель NX сочетает роскошную езду и высокое качество.

Lexus RX

10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг
  • Средняя цена — $59 257
RX стал первым кроссовером Lexus и последний раз обновлялся в 2023 году. В то же время, модель продолжает демонстрировать высокие показатели надежности.

Honda HR-V

10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг
  • Средняя цена — $30 495
Honda заняла четвёртое место среди брендов в рейтинге. HR-V является относительно молодой моделью, однако отвечает высоким стандартам качества компании.
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Kia Sorento Hybrid

10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг
  • Средняя цена — $40 183
Kia заняла десятое место в общем рейтинге брендов, однако Sorento Hybrid получил особое признание как самый надежный трехрядный внедорожник в соответствующем исследовании.

Hyundai Elantra Hybrid

10 самых надежных автомобилей 2026 года — рейтинг
  • Средняя цена — $25 819
Замыкает десятку Hyundai Elantra Hybrid. Модель имеет расход горючего до 54 миль на галлон, а также гарантию на непредвиденные дефекты.
Как мы сообщали ранее, покупка надежного автомобиля в условиях ограниченного бюджета часто становится непростым квестом для многих водителей. Известный автомобильный обозреватель Люк Чиллингсворт поделился собственным рейтингом отличных моделей от ведущих мировых брендов, идеально балансирующих между ценой и качеством. В этот список вошли как практические семейные хэтчбеки и вместительные кроссоверы, так и культовые спорткары и даже премиальные электромобили.
По материалам:
Finance.ua
АвтоHyundai
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