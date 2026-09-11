Microsoft 365 Copilot научился создавать приложения: как это работает Сегодня 02:25 — Технологии&Авто Microsoft развертывает новую функцию в рамках Copilot Cowork

Microsoft развертывает новую функцию в рамках Copilot Cowork, которая позволяет создавать внутренние приложения с помощью естественной речи. Это дает бизнесу новый инструмент для разработки ПО без необходимости писать традиционный код.

Об этом сообщает Windows Central.

Как это работает

Пользователю достаточно описательно сформулировать задачи для будущего приложения, после чего Copilot Cowork генерирует его первоначальную версию. Взаимодействие с инструментом происходит в формате диалога.

Приложение можно редактировать и совершенствовать, отправляя дополнительные текстовые подсказки. Пользователи могут испытать созданный продукт перед его запуском в работу.

Приложения могут подключаться к корпоративным данным через утвержденные коннекторы с соблюдением существующих политик безопасности и администрирования. IT-администраторы смогут разворачивать готовые приложения для всей организации через Microsoft 365 Admin Center.

Расширенная настройка и безопасность

Для обеспечения безопасности разработка происходит в личной изолированной песочнице. Это позволяет экспериментировать по созданию программ без риска для основной инфраструктуры компании.

В ближайшие несколько недель аналогичные возможности появятся и у Copilot Studio. Это позволит брать приложения, созданные в Copilot Cowork, и в дальнейшем дорабатывать или гибко настраивать их под более сложные потребности бизнеса.

Условия доступа и сроки развертывания

Новый функционал находится на стадии предварительного просмотра. Доступ к нему первыми получат организации, вовлеченные в Microsoft Frontier, при наличии соответствующей лицензии Microsoft 365 Copilot и доступа к Copilot Cowork.