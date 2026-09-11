Volvo создаст в Швеции один из крупнейших энергопарков 11.09.2026, 00:47 — Технологии&Авто Энергетический парк запустят в 2027 году

Volvo Group планирует построить вблизи Мариестада в Швеции аккумуляторное хранилище мощностью 70 МВт и емкостью 260 МВт·ч. Объект должен поддерживать стабильность местной сети в регионе с высоким потреблением электроэнергии.

Об этом пишет Reuters.

Энергетический парк запустят в 2027 году

Компания называет проект одним из крупнейших энергетических парков Швеции. Его планируют запустить в 2027 году.

В хранилище будут использоваться системы накопления энергии Volvo Battery Energy Storage Systems от Volvo Energy. Объект также будет предоставлять услуги гибкого регулирования — при необходимости возвращать накопленную энергию в местную сеть.

Volvo создаст испытательную площадку

Параллельно с энергетическим парком Volvo создаст испытательную площадку для разработки и тестирования новых энергетических решений. Его также будут использовать в качестве демонстрационной площадки для клиентов и проверки реальных бизнес-кейсов.