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Volvo создаст в Швеции один из крупнейших энергопарков

Технологии&Авто
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Энергетический парк запустят в 2027 году
Энергетический парк запустят в 2027 году
Volvo Group планирует построить вблизи Мариестада в Швеции аккумуляторное хранилище мощностью 70 МВт и емкостью 260 МВт·ч. Объект должен поддерживать стабильность местной сети в регионе с высоким потреблением электроэнергии.
Об этом пишет Reuters.

Энергетический парк запустят в 2027 году

Компания называет проект одним из крупнейших энергетических парков Швеции. Его планируют запустить в 2027 году.
В хранилище будут использоваться системы накопления энергии Volvo Battery Energy Storage Systems от Volvo Energy. Объект также будет предоставлять услуги гибкого регулирования — при необходимости возвращать накопленную энергию в местную сеть.
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Volvo создаст испытательную площадку

Параллельно с энергетическим парком Volvo создаст испытательную площадку для разработки и тестирования новых энергетических решений. Его также будут использовать в качестве демонстрационной площадки для клиентов и проверки реальных бизнес-кейсов.
В регионе сосредоточена значительная часть производства Volvo Group в Швеции. По плану компании, энергетический парк обязан повысить мощность и надежность местной энергосети.
По материалам:
Корреспондент.net
АвтоЭлектроэнергияЭлектромобили
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