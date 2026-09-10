Apple подняла цены на iPhone 16, 17, Air и 17e и прекращает продажу iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max Сегодня 18:30 — Технологии&Авто Apple ранее предупреждала о возможном подорожании

После презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания Apple повысила цены на существующие модели iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17e в своем онлайн-магазине. Кроме того, после выхода новых устройств компания прекратила производство iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Об этом пишет MacRumors.

Новые стартовые цены на три модели теперь следующие:

iPhone 16: $799 (+$100);

iPhone 17e: $699 (+$100);

iPhone 17: $899 (+$100);

iPhone Air: $1099 (+$100).

Таким образом, Apple повысила цены на четыре модели на $100.

Не хотите отказывать себе в покупке? И не надо, если с вами кредитная карта. Выбирайте именно ваш вариант с помощью удобного каталога на Finance.ua

Apple ранее предупреждала о возможном подорожании

Еще до презентации iPhone росло предположение, что Apple может повысить цены на линейку iPhone 17 после выхода новых моделей iPhone 18 Pro в сентябре. Эти ожидания усилились после недавних заявлений генерального директора Apple Тима Кука о «неизбежном» повышении цен.

В конце июня Кук заявил, что Apple больше не может полностью компенсировать рост стоимости чипов памяти и накопителей. Спрос на них растет из-за развития компаний в сфере искусственного интеллекта и необлачных дата-центров, продолжающих строить новые центры обработки данных.

Масштабы развития инфраструктуры для искусственного интеллекта вызвали дискуссии о том, оправдает ли спрос сотни миллиардов долларов инвестиций. В то же время, он способствует дефициту предложения на рынке полупроводников.