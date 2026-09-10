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Apple подняла цены на iPhone 16, 17, Air и 17e и прекращает продажу iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Технологии&Авто
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Apple ранее предупреждала о возможном подорожании
Apple ранее предупреждала о возможном подорожании
После презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания Apple повысила цены на существующие модели iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17e в своем онлайн-магазине. Кроме того, после выхода новых устройств компания прекратила производство iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Об этом пишет MacRumors.
Новые стартовые цены на три модели теперь следующие:
  • iPhone 16: $799 (+$100);
  • iPhone 17e: $699 (+$100);
  • iPhone 17: $899 (+$100);
  • iPhone Air: $1099 (+$100).
Таким образом, Apple повысила цены на четыре модели на $100.

Apple ранее предупреждала о возможном подорожании

Еще до презентации iPhone росло предположение, что Apple может повысить цены на линейку iPhone 17 после выхода новых моделей iPhone 18 Pro в сентябре. Эти ожидания усилились после недавних заявлений генерального директора Apple Тима Кука о «неизбежном» повышении цен.
В конце июня Кук заявил, что Apple больше не может полностью компенсировать рост стоимости чипов памяти и накопителей. Спрос на них растет из-за развития компаний в сфере искусственного интеллекта и необлачных дата-центров, продолжающих строить новые центры обработки данных.
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Масштабы развития инфраструктуры для искусственного интеллекта вызвали дискуссии о том, оправдает ли спрос сотни миллиардов долларов инвестиций. В то же время, он способствует дефициту предложения на рынке полупроводников.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Apple 9 сентября провела большую презентацию, показав сразу несколько новых устройств. Среди главных новинок — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, первый складной iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также обновление iOS 27.
По материалам:
Finance.ua
AppleiPhoneТехника
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