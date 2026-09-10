ЕС разрабатывает свой аналог Starlink, который планируют запустить с 2029 года Сегодня 18:00 — Технологии&Авто Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс

Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС не распылять ресурсы на отдельные национальные космические проекты, пока Евросоюз создает общий «Европейский космический щит». В частности, ЕС строит систему спутниковой связи IRIS², которую называют европейским аналогом Starlink.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время проходящего 9−10 сентября Международного космического саммита в Париже, передает «Радио Свобода».

«Когда государства-члены начинают тратить больше денег на оборону, возникает соблазн действовать самостоятельно. Ранее я всегда говорил, что в космосе это не проблема. Теперь вижу, что она уже появляется», — отметил Кубилюс.

Германия инвестирует 35 миллиардов евро в собственные космические возможности

Заявление Кубилюса прозвучало на фоне решения Германии инвестировать 35 миллиардов евро в собственные военные космические возможности в ближайшие четыре года. В то же время, европейские инвестиции в общий проект ЕС IRIS² оценивают в 15 миллиардов евро.

Немецкий проект включает не только спутниковую связь, но и разведку, наблюдение за Землей, защиту коммуникаций и наблюдение за ситуацией в космосе.

«Нам действительно нужно приложить много усилий, чтобы сохранить это единство на европейском уровне, сделать наши системы взаимосовместимыми, иметь всеобъемлющую общую рамку — и это позволит нам быть действительно суверенными и независимыми», — сказал Кубилюс.

Первые спутники планируют запустить в 2029 году

Первые спутники собственной европейской защищенной спутниковой системы IRIS² планируют запускать с 2029 года.

Международный космический саммит в Париже Франция и Германия готовили как площадку для формирования нового европейского видения космической политики.