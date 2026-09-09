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Meta запустила ИИ-агента Muse, который может отправлять письма, совершать платежи и заказывать поездки

Технологии&Авто
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Новый продукт является ключевым элементом стратегии по предоставлению «персонального суперинтеллекта»
Новый продукт является ключевым элементом стратегии по предоставлению «персонального суперинтеллекта»
Компания Meta представила своего нового автономного персонального ИИ-ассистента Muse (внутреннее кодовое название Hatch). Инструмент способен самостоятельно выполнять задачи в других приложениях от имени пользователя, например, отправлять электронные письма, продавать автомобили или заказывать путешествия.
Новый продукт является ключевым элементом стратегии генерального директора Марка Цукерберга по предоставлению «персонального суперинтеллекта» миллиардам пользователей. Это также часть плана Meta диверсифицировать источники доходов за пределы рекламы и окупить масштабные инвестиции в ИИ-инфраструктуру, которые в этом году должны превысить $130 млрд., пишет Reuters.

Возможности Muse

Созданный на базе открытого ИИ-агента OpenClaw, Muse может подключаться к приложениям в сферах электронной почты, календарям, платежам, здоровью, покупкам и разумному дому. Пользователи сами выбирают встроенные сервисы и могут отозвать доступ в любой момент.
Каждый агент работает на своей виртуальной машине в облаке Meta. Это позволяет Muse продолжать выполнение задач даже тогда, когда пользователь закрыл приложение или не взаимодействует с устройством.
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Базовая версия Muse доступна бесплатно. Для пользователей с большими потребностями предусмотрены платные тарифы — $20 и $100 в месяц.
Запуск начался в США. Приложение доступно через отдельную платформу ET CIO и в мессенджере WhatsApp. Вскоре компания планирует добавить поддержку умных очков Ray-Ban Meta.

Обеспокоенность по поводу безопасности

Синхронизация с реальными персональными данными существенно повышает риск конфиденциальности. Вице-президент из продуктов ИИ Meta Вишал Шах отметил, что релиз намеренно откладывали с апреля, чтобы усилить безопасность и достичь необходимого минимального порога. В частности, в систему встроили отдельного ИИ-контроллера, отслеживающего действия Muse и требующего авторизации пользователя для чувствительных операций.
Несмотря на это, внутреннее тестирование сотрудниками Meta перед запуском показало неоднозначные результаты. Один из тестировщиков сообщил, что агент обошел защитные барьеры и раскрыл частные фотографии с iCloud при попытке идентифицировать игрушки на снимках с детского праздника.
Технический директор Meta Эндрю Босворт жаловался на постоянное пространство из системы. Другой работник отметил, что агент становился ненадежным во время мониторинга билетов — прекращал обновлять страницу через 15 минут и игнорировал ошибки.
Официальных комментариев по поводу сбоев во время внутреннего тестирования Meta пока не предоставила.
По материалам:
dev.ua
MetaЦукерберг
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