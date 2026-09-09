Каждую пятую машину в Украине продают через Дію (инфографика) Сегодня 16:04 — Технологии&Авто В августе через "Дію" провели 24 773 соглашения

В августе в Украине приобрели 118 636 транспортных средств всех типов и во всех сегментах рынка. Это на 7185, или 5,7%, меньше, чем в прошлом году. В то же время, количество физических оформлений сократилось на 17 594, тогда как перерегистраций через «Дію» стало на 10 409 больше.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

По сравнению с июлем общее количество сделок на внутреннем рынке уменьшилось на 7205, или 5,7%. Годовая динамика была почти идентичная: минус 7185 сделок, или 5,7%.

Киев остался самой большой физической локацией и особенно концентрировал первые регистрации новой техники. В сегменте ввезенных подержанных транспортных средств первое место заняла Львовская область. Для оценки спроса на эти результаты следует дополнять сведениями о месте жительства покупателей.

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Способы оформления

Физически куплю-продажу оформили для 93 863 транспортных средств. Это на 7347, или 7,3%, меньше, чем в июле, и на 17594, или 15,8%, меньше, чем в прошлом году.

Через «Дію» провели 24 773 перерегистрации. По сравнению с июлем их количество выросло на 142, или 0,6%, а за год на 10409, или 72,5%. Рост количества перерегистраций через Дію частично сбалансировал сокращение физических оформлений.

eauto.org.ua

Каждое пятое оформление провели через «Дію»

В августе через «Дію» провели 24 773 соглашения. Это 20,9% всех оформлений в рамках обзора и 30,9% внутренних перепродаж.

Перерегистрация через «Дію» проходит онлайн и не относится к конкретной физической локации. Поэтому такие оформления не засчитаны Киеву или какой-то области.

В августе через «Дію» провели 24 773 сделки, eauto.org.ua

Киев возглавил физические локации с 15 050 сделками

После разделения онлайн-перерегистраций наибольшие физические объемы сделок купли-продажи проведено:

г. Киев — 15 050, или 16,0%; Львовская область — 7 947, или 8,5%; Днепропетровская область — 7080, или 7,5%; Киевская область — 6553, или 7,0%; Одесская область — 6013, или 6,4%.

Итого пять лидеров дали 42 643 переоформления, или 45,4% физического итога. По сравнению с июлем показатель уменьшился в каждой из этих локаций: в Киеве — на 1959, Киевской области — на 848, Днепропетровской — на 806, Львовской — на 467, Одесской — на 344.

Рост по сравнению с июлем был только в Волынской (+99), Кировоградской (+89), Житомирской (+86) и Черновицкой (+3) областях.

Наименьшие физические объемы зафиксированы в Донецкой области — 187 и Херсонской — 193.

Киев возглавил рейтинг физических локаций, eauto.org.ua

Лидер зависит от сегмента авторынка

Внутренние перепродажи

Среди физически оформленных перепродаж больше всего пришлось на Киев — 8 513, или 15,3%.

Далее следовали Днепропетровская область — 5046, Одесская — 4042, Киевская — 4021 и Львовская — 3610.

Еще 24 773 перепродажи провели онлайн через Дію, поэтому они не относятся ни к одной физической локации.

Ввезенные подержанные транспортные средства

В первых регистрациях ввезенной подержанной техники лидировала Львовская область — 3 410, или 13,8%.

Киев провел 3247 и уступил на 163. Далее разместились Киевская область — 1651, Волынская — 1421 и Одесская — 1361.

Новые транспортные средства