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OpenAI раскрыла, сколько ее исследователи тратят на ИИ-агентов для программирования

Технологии&Авто
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Средний исследователь OpenAI использует токенов на сумму свыше $600 в день
Средний исследователь OpenAI использует токенов на сумму свыше $600 в день
Компания OpenAI опубликовала данные о том, насколько активно ее собственные исследователи используют автономные ИИ-агенты для написания кода. По данным компании, активные пользователи инструмента тратят токенов на сумму свыше $7 000 в день.
Об этом сообщает Business Insider.
Компания отметила, что за последний год ИИ-агенты кардинально изменили внутренние процессы разработки. Ее сотрудники стали быстрее выпускать код, проводить больше экспериментов и делегировать алгоритмам задачи все более высокого уровня сложности.

Сколько тратят на ИИ-агентов

По состоянию на середину августа 2026 г. средний исследователь OpenAI использовал токенов на сумму свыше $600 в день. Для сравнения, в июле этот показатель составил $162. Топ-10% самых активных разработчиков тратят более $7000 в день.
Все суммы указаны по стандартным розничным тарифам OpenAI API, то есть показывают рыночную стоимость сгенерированного объема данных.

ИИ помогает решать технические проблемы

Кроме непосредственной разработки искусственный интеллект все чаще привлекают к решению внутренних технических проблем. В компании сообщили, что благодаря использованию ИИ-агентов для поиска и устранения ошибок количество ежедневных обращений во внутреннюю службу технической поддержки с января сократилось более чем вдвое.
По материалам:
dev.ua
OpenAIЧат ботИИ
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