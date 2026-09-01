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Владелец TikTok разрабатывает ИИ для мгновенной генерации пространственного видео

Технологии&Авто
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Генерация видео
Генерация видео
Китайская компания ByteDance готовит модель искусственного интеллекта для создания пространственного видео в реальном времени. Разработка будет конкурировать с решениями от Meta и Google в сфере робототехники, игр и беспилотного транспорта.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.
Разработку лично контролирует основатель корпорации Чжан Имин. Запуск могут произвести уже в следующем месяце, хотя график еще может сместиться. Основатель подключил к проекту разные команды и направил на него главные вычислительные мощности.

Как это будет работать

  • В основу легла фирменная модель Seedance, которую компания уже использует для видео в сервисе CapCut и чат-боте Doubao.
  • Новая система позволит создавать трехмерные миры для трансляций, коротких сериалов и игр.
  • По логике она похожа на платформу Genie от Google, которая моделирует физическую среду вживую.
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По данным источников, задержка при создании картинки составит около 0,05 секунды при частоте 20 кадров в секунду, а изображение будет реагировать на голос и движения пользователя в шлеме Pico.

Как разработка поможет удешевить VR-устройства

Главная цель проекта — уменьшить стоимость гарнитур виртуальной реальности. Сложные вычисления планируют перенести на удаленные серверы, поэтому очкам больше не понадобятся дорогие мощные чипы.
Благодаря облачной генерации производители смогут выпускать более простые и доступные устройства. Это даст ByteDance преимущество над гарнитурами Quest от Meta и Vision Pro от Apple, производители которых все еще пытаются сделать свои гаджеты массовыми.
По материалам:
Діло
ИИ
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