ТОП-10 признаков автомобиля после серьезного ДТП

Покупка автомобиля с пробегом — это всегда проверка не только цены, но и истории машины. Одно из главных опасений покупателей на вторичном рынке — приобрести автомобиль, который в прошлом попадал в серьезную аварию и восстановлен без соблюдения технологий, пишетautopark.
Внешне такой автомобиль может выглядеть идеально: свежая покраска, чистый салон, новые детали. Но после серьезного ДТП могут остаться скрытые проблемы, влияющие на безопасность, управляемость и будущие расходы владельца.
Поэтому перед покупкой авто с пробегом важно проверить не только внешний вид автомобиля, но и кузов, техническое состояние, системы безопасности и историю эксплуатации.
В Autopark.ua покупатели получают автомобили, проходящие проверку перед продажей. Если у машины есть некоторые особенности или нюансы, специалисты сообщают об этом до оформления покупки. Главный принцип — покупатель должен понимать, какой автомобиль он покупает, а не получать «кота в мешке».
Основные признаки автомобиля после серьезной аварии:
неровные зазоры между кузовными деталями;
разница в цвете или качестве покраски;
следы ремонта силовых частей кузова;
проблемы с подушками безопасности;
несоответствие истории автомобиля;
нарушение геометрии кузова.
Но даже внимательный визуальный осмотр не всегда позволяет выявить все проблемы. Для точной оценки требуется комплексная проверка автомобиля.