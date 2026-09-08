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ТОП-10 признаков автомобиля после серьезного ДТП

Технологии&Авто
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ТОП-10 признаков автомобиля после серьезного ДТП
ТОП-10 признаков автомобиля после серьезного ДТП
Покупка автомобиля с пробегом — это всегда проверка не только цены, но и истории машины. Одно из главных опасений покупателей на вторичном рынке — приобрести автомобиль, который в прошлом попадал в серьезную аварию и восстановлен без соблюдения технологий, пишет autopark.
Внешне такой автомобиль может выглядеть идеально: свежая покраска, чистый салон, новые детали. Но после серьезного ДТП могут остаться скрытые проблемы, влияющие на безопасность, управляемость и будущие расходы владельца.
Поэтому перед покупкой авто с пробегом важно проверить не только внешний вид автомобиля, но и кузов, техническое состояние, системы безопасности и историю эксплуатации.
В Autopark.ua покупатели получают автомобили, проходящие проверку перед продажей. Если у машины есть некоторые особенности или нюансы, специалисты сообщают об этом до оформления покупки. Главный принцип — покупатель должен понимать, какой автомобиль он покупает, а не получать «кота в мешке».
Основные признаки автомобиля после серьезной аварии:
  • неровные зазоры между кузовными деталями;
  • разница в цвете или качестве покраски;
  • следы ремонта силовых частей кузова;
  • проблемы с подушками безопасности;
  • несоответствие истории автомобиля;
  • нарушение геометрии кузова.
Но даже внимательный визуальный осмотр не всегда позволяет выявить все проблемы. Для точной оценки требуется комплексная проверка автомобиля.
ТОП-10 признаков автомобиля после серьезного ДТП
По материалам:
Finance.ua
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