ТОП-10 признаков автомобиля после серьезного ДТП Сегодня 05:26 — Технологии&Авто

ТОП-10 признаков автомобиля после серьезного ДТП

Покупка автомобиля с пробегом — это всегда проверка не только цены, но и истории машины. Одно из главных опасений покупателей на вторичном рынке — приобрести автомобиль, который в прошлом попадал в серьезную аварию и восстановлен без соблюдения технологий, пишет autopark.

Внешне такой автомобиль может выглядеть идеально: свежая покраска, чистый салон, новые детали. Но после серьезного ДТП могут остаться скрытые проблемы, влияющие на безопасность, управляемость и будущие расходы владельца.

Поэтому перед покупкой авто с пробегом важно проверить не только внешний вид автомобиля, но и кузов, техническое состояние, системы безопасности и историю эксплуатации.

В Autopark.ua покупатели получают автомобили, проходящие проверку перед продажей. Если у машины есть некоторые особенности или нюансы, специалисты сообщают об этом до оформления покупки. Главный принцип — покупатель должен понимать, какой автомобиль он покупает, а не получать «кота в мешке».

Основные признаки автомобиля после серьезной аварии:

неровные зазоры между кузовными деталями;

разница в цвете или качестве покраски;

следы ремонта силовых частей кузова;

проблемы с подушками безопасности;

несоответствие истории автомобиля;

нарушение геометрии кузова.

Но даже внимательный визуальный осмотр не всегда позволяет выявить все проблемы. Для точной оценки требуется комплексная проверка автомобиля.

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