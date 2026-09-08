WhatsApp прекратит работу на старых версиях Android

С 8 сентября 2026 года WhatsApp прекратит поддержку устройств под управлением Android 5.0 и 5.1 Lollipop — для его работы потребуется по меньшей мере версия Android 6.0. Поначалу это обновление планировалось еще на июнь.
Если телефон работает на Android 5.0 или 5.1 и не поддерживает обновление до Android 6.0, программное решение проблемы невозможно. Для дальнейшего использования WhatsApp владельцам старых смартфонов придется перейти на более новое устройство.
По данным StatCounter, в августе 2026 года на Android 5.0 и 5.1 приходилось около 0,6% мировых просмотров страниц с мобильных устройств. Учитывая общую базу в 3,9 млрд пользователей Android, речь идет о около 30 млн устройств, которые лишатся поддержки популярного приложения для общения.
Пользователи несовместимых смартфонов уже несколько недель получают предупреждение непосредственно в приложении. Перед переходом на новый смартфон WhatsApp рекомендуется создать резервную копию переписки, чтобы сохранить историю чатов и мультимедийные данные.
Владельцев iPhone аналогичное ограничение коснется позже. С 30 ноября 2026 года WhatsApp повысит минимальную версию iOS с 15.1 по iOS 15.5 — на ней все еще работают такие устройства, как iPhone 6s и SE первого поколения.