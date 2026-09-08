WhatsApp прекратит работу на старых версиях Android 08.09.2026, 00:12 — Технологии&Авто

WhatsApp больше не будет работать на Android 5.0 и 5.1

С 8 сентября 2026 года WhatsApp прекратит поддержку устройств под управлением Android 5.0 и 5.1 Lollipop — для его работы потребуется по меньшей мере версия Android 6.0. Поначалу это обновление планировалось еще на июнь.

Об этом пишет Notebookcheck.

Какие смартфоны лишатся поддержки

Если телефон работает на Android 5.0 или 5.1 и не поддерживает обновление до Android 6.0, программное решение проблемы невозможно. Для дальнейшего использования WhatsApp владельцам старых смартфонов придется перейти на более новое устройство.

По данным StatCounter, в августе 2026 года на Android 5.0 и 5.1 приходилось около 0,6% мировых просмотров страниц с мобильных устройств. Учитывая общую базу в 3,9 млрд пользователей Android, речь идет о около 30 млн устройств, которые лишатся поддержки популярного приложения для общения.

Пользователи несовместимых смартфонов уже несколько недель получают предупреждение непосредственно в приложении. Перед переходом на новый смартфон WhatsApp рекомендуется создать резервную копию переписки, чтобы сохранить историю чатов и мультимедийные данные.

Владельцев iPhone аналогичное ограничение коснется позже. С 30 ноября 2026 года WhatsApp повысит минимальную версию iOS с 15.1 по iOS 15.5 — на ней все еще работают такие устройства, как iPhone 6s и SE первого поколения.

УНІАН По материалам:

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