Маск планирует запустить орбитальный дата-центр SpaceX в 2027 году Сегодня 02:32 — Технологии&Авто

Гендиректор SpaceX Илон Маск планирует запустить орбитальный центр обработки данных в конце 2027 года. В то же время, представители отрасли считают, что такие системы смогут достичь значительных масштабов только в 2030-х годах.

Об этом сообщает CNBC Top News.

Орбитальные дата-центры рассматривают как возможный следующий этап развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Однако прежде чем эта концепция станет практической, нужно преодолеть несколько технологических барьеров.

Охлаждение и защита от радиации

Менеджер портфеля Neuberger Эвелин Чоу назвала охлаждение одной из главных проблем. Наземные дата-центры могут использовать жидкостное охлаждение, но в вакууме космоса отвод тепла происходит по-другому. Оборудование должно быть устойчивым к радиации.

По словам Чоу, в ближайшие четыре-пять лет понадобятся значительные запуски спутников и параллельное развитие систем связи, прежде чем можно будет говорить о действительно масштабных орбитальных дата-центрах. Она назвала это перспективой следующего десятилетия.

Передача данных остается проблемой

Основатель Orbital Gateway Consulting Блейн Курцио указал также на быстрое обновление графических процессоров. По его словам, дата-центр с самым современным оборудованием, выведенный в космос за значительные средства, может устареть уже через несколько лет.

Еще одним вызовом является передача больших объемов данных на Землю. Компания Transcelestial, специализирующаяся на лазерной связи, работает над решением этой проблемы. Ее соучредитель и гендиректор Рохит Джа отметил, что без возможности взаимодействовать с системами искусственного интеллекта такие дата-центры будут бесполезными.

Для масштабирования может потребоваться ядерная энергетика

Джа также предположил, что для выхода орбитальных дата-центров на гипермасштабный уровень может потребоваться еще 5−7 лет. По его мнению, для такого масштаба, вероятно, потребуется ядерная энергетика.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.