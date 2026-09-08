Двигатель на 1,2 литра может быть лучше 2-литрового: почему так Сегодня 04:43 — Технологии&Авто

Двигатель на 1,2 литра может быть лучше 2-литрового: почему так

Современный автопром постепенно отказывается от больших двигателей в пользу более компактных.

Если еще несколько десятилетий назад 2 или даже 4-литровые моторы были привычным явлением, то сегодня все больше автомобилей оснащают двигателями объемом около 1,2−1,5 литра. Издание Libertatea объясняет, почему уменьшение рабочего объема не обязательно означает потерю мощности или производительности.

Как пишет издание, до конца 1990-х — начала 2000-х годов большинство автомобилей использовали атмосферные двигатели. Они получали воздух благодаря естественному движению газов, однако его количество было ограничено атмосферным давлением. Поэтому мощность такого мотора в значительной степени зависела от объема цилиндров.

Ситуация изменилась с распространением турбонаддува. Турбина использует энергию выхлопных газов, чтобы принудительно подавать больше воздуха в цилиндры. Благодаря этому в них можно сжигать более плотную смесь воздуха и горючего. В результате компактный турбодвигатель способен превосходить по характеристикам гораздо больший атмосферный агрегат.

Авторы публикации приводят в пример двигатель X-Range C15 от Horse Powertrain, представленный на IAA München в 2025 году. Его рабочий объем составляет 1,5 литра, но в зависимости от конфигурации мощность существенно отличается: атмосферная версия развивает до 70 кВт, в то время как турбированный вариант — до 120 кВт.

Преимущество небольших моторов — также эффективность. По данным, приведенным Libertatea, около 30% энергии двигателя внутреннего сгорания теряется из-за трения, причем примерно половина этих потерь приходится на взаимодействие поршней со стенками цилиндров. Уменьшение размеров двигателя сокращает площадь контакта деталей, а следовательно, и механические потери.

«Таким образом, меньший турбодвигатель объемом 1,5 или 1,2 литра может превращать больше энергии в полезную по сравнению с большим атмосферным двигателем», — говорится в публикации.

На практике это означает сочетание экономичности и достаточной производительности. При обычной езде компактный двигатель может потреблять меньше горючего, а когда требуется дополнительная мощность, ее обеспечивает турбонаддув. По оценке авторов, небольшой турбомотор может быть на 20−40% экономичнее атмосферного двигателя такого же мощности.

В то же время, атмосферные двигатели еще не утратили всех преимуществ. Как рассказывает автор, они могут оставаться конкурентными там, где важна мгновенная подача максимальной мощности — в частности, во время буксировки или движения крутым склоном. Причина заключается в задержке реакции турбины, известной как «турбо-яма».

УНІАН По материалам:

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