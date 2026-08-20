TikTok может запустить денежные переводы в директ Сегодня 04:07 — Финтех и Карты

TikTok

TikTok изучает функцию, позволяющую пользователям отправлять деньги друг другу прямо в личных сообщениях.

Об этом свидетельствует код в текущей версии приложения TikTok для iPhone в США, сообщает Bloomberg.

Если запустят функцию, для проведения платежей могут использовать уже имеющийся сервис TikTok Pay.

Как могут работать переводы

Согласно обнаруженным фрагментам кода, получатель сможет нажать кнопку типа «принять», чтобы получить перевод. Сделать это нужно будет до истечения установленного срока.

Отправитель сможет получать уведомления о статусе платежа — через push-сообщение или непосредственно во входящих сообщениях TikTok.

Также код содержит упоминания о возможности добавлять в перевод текстовое сообщение. По замыслу это может походить на то, как работают платежи в Venmo.

В то же время TikTok пока не тестирует эту функцию ни на одном рынке. Представитель компании заявил, что она находится на ранней стадии разработки.

Сервис TikTok Pay доступен только во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде. Его используют для оплаты покупок в TikTok Shop.

Нет гарантии, что переводы между пользователями в итоге запустят. Однако работа над соответствующими функциями свидетельствует, что владелец TikTok — китайская компания ByteDance — рассматривает такое направление.

TikTok уже работает с большими объемами платежей

По данным аналитической компании Sensor Tower, с начала года пользователи в мире потратили через TikTok более $2,9 млрд. С 2022 года приложение остается мировым лидером по доходам от покупок внутри приложения.

Помимо покупок через TikTok Shop, пользователи могут покупать цифровые монеты и отправлять их авторам и ведущим трансляций в качестве виртуальных подарков. Впоследствии такие подарки могут быть конвертированы в деньги.

В то же время, многие пользователи оставляют в профилях реквизиты Venmo, Cash App и других платежных сервисов, чтобы получать средства от людей, с которыми они общаются в TikTok.

Если переводы появятся непосредственно в личных сообщениях, пользователям не придется выходить из приложения для проведения таких операций.

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