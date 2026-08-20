TikTok может запустить денежные переводы в директ

В то же время TikTok пока не тестирует эту функцию ни на одном рынке. Представитель компании заявил, что она находится на ранней стадии разработки.
Сервис TikTok Pay доступен только во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде. Его используют для оплаты покупок в TikTok Shop.
Нет гарантии, что переводы между пользователями в итоге запустят. Однако работа над соответствующими функциями свидетельствует, что владелец TikTok — китайская компания ByteDance — рассматривает такое направление.
TikTok уже работает с большими объемами платежей
По данным аналитической компании Sensor Tower, с начала года пользователи в мире потратили через TikTok более $2,9 млрд. С 2022 года приложение остается мировым лидером по доходам от покупок внутри приложения.
Помимо покупок через TikTok Shop, пользователи могут покупать цифровые монеты и отправлять их авторам и ведущим трансляций в качестве виртуальных подарков. Впоследствии такие подарки могут быть конвертированы в деньги.
В то же время, многие пользователи оставляют в профилях реквизиты Venmo, Cash App и других платежных сервисов, чтобы получать средства от людей, с которыми они общаются в TikTok.
Если переводы появятся непосредственно в личных сообщениях, пользователям не придется выходить из приложения для проведения таких операций.