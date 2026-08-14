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НБУ расширил список валютных операций для NovaPay

Финтех и Карты
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НБУ расширил список валютных операций для NovaPay
НБУ расширил список валютных операций для NovaPay
Национальный банк Украины расширил список валютных операций, которые может осуществлять ООО «НоваПэй». К нему прибавили финансовую платежную услугу по эквайрингу платежных инструментов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Какие услуги сможет предоставлять NovaPay

11 августа 2026 года Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение выдать ООО «НоваПей» новую лицензию на осуществление валютных операций.
Новая лицензия включает две финансовые платежные услуги:
  • перевод средств без открытия счета;
  • осуществление эквайринга платежных инструментов
В то же время, Комитет отозвал у ООО «НоваПей» предварительную лицензию, которая предусматривала осуществление валютных операций только в пределах финансовой платежной услуги по переводу средств без открытия счета.

Почему НБУ выдал новую лицензию

Решение принято в соответствии с пунктом 72 раздела VI Положения о порядке выдачи лицензий на осуществление валютных операций, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 31 марта 2023 г. № 43 с изменениями.
Положение предусматривает, что решение об отзыве лицензии на осуществление валютных операций принимается одновременно с решением о выдаче новой лицензии при расширении перечня валютных операций.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что NovaPay получила нового руководителя. Игорь Приходько назначен генеральным директором NovaPay. К исполнению обязанностей он приступил 11 августа 2026 года.
Также мы рассказывали, что NovaPay с 1 июня расширяет действие сниженного тарифа на оплату посылок с наложенным платежом. Новые условия касаются клиентов, которые рассчитываются картами NovaPay. Тариф в размере 1% + 10 грн действует не только при оплате в мобильных приложениях NovaPay и «Новой почты», но и в отделениях, на кассах самообслуживания и при оплате через автосписание. В то же время для оплат наличными или картами другого финучреждения условия остаются без изменений — 2% + 20 грн.
По материалам:
Finance.ua
NovaPayНБУВалютные операции
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