Банковские карты для подростков — какие правила безопасности нужно знать
Основные правила безопасности
- Не сообщать PIN-код — его нельзя передавать друзьям, знакомым или людям, представляемым работниками банка. Не храните PIN-код в телефоне или на бумаге рядом с картой.
- Не передавать данные карты — номер, срок действия и CVV/CVC могут использоваться для онлайн-платежей. Не отправляйте фотографии посторонним людям в мессенджерах или соцсетях. Настоящий работник банка не должен просить PIN или пароль мобильного банкинга.
- Не сообщать коды из SMS и push-сообщений — если получили код для не совершаемой операции, не передавайте его никому. Мошенники могут представляться банковскими работниками и просить код якобы для отмены подозрительной операции или защиты счета.
- Проверка данных перед переводом — перед подтверждением платежа сверьте номер карты, сумму и имя получателя. Ошибка в реквизитах может привести к переводу другому человеку, а возврат средств потребует дополнительных действий.
- Будьте осторожны с покупками в интернете — установите лимиты на онлайн-платежи и используйте двухфакторную авторизацию. Не переходите по подозрительным ссылкам о «подарках», «призах» или «легком заработке». Перед вводом данных карты проверяйте адрес сайта.
- Не доверять предложениям с требованием срочной оплаты — фразы типа «вы выиграли приз — оплатите комиссию», «получите подарок — введите данные карты» или «срочно подтвердите личность» могут являться признаком мошенничества.
Как дополнительно защитить деньги
- Включите оповещения об операциях — сообщения в банковском приложении помогут сразу заметить незнакомое списание. Если увидели не осуществляемый платеж, нужно сообщить родителям и обратиться в банк.
- Не храните все деньги на одной карте — для ежедневных расходов можно использовать отдельный счет с необходимой суммой. Это позволит ограничить возможные потери в случае мошенничества.
- В случае подозрительной операции сразу обращайтесь в банк — не пытайтесь решить проблему через людей, которые звонят по телефону или пишут вам с требованиями предоставить данные карты или коды.
Что следует сделать родителям
ПриватБанк поделился деталями своего нового сервиса подписок
ПартнерскаяВалютные лимиты выросли в 2−4 раза: в UGB (Укргазбанке) объяснили, какие новые возможности получили украинцы
ПриватБанк готовится запустить платные подписки с лучшими тарифами и бонусами
Какие преимущества у карты Premium Plus от ПриватБанк
Заработная плата, получаемая украинцами из-за границы, сократилась на 23,6% - НБУ
НБУ обяжет банки информировать клиентов о статусе платежей