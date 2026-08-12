Банковские карты для подростков — какие правила безопасности нужно знать Сегодня 15:05 — Финтех и Карты

Подросток с карточкой в ​​руках

Первая банковская карта дает подростку больше финансовой свободы, но в то же время учит ответственности. Чтобы деньги не исчезли из-за одного неосторожного действия, важно с первых дней знать базовые правила безопасности.

Со ссылкой на Финкульт делимся советами безопасного пользования картами для подростков.

Основные правила безопасности

Не сообщать PIN-код — его нельзя передавать друзьям, знакомым или людям, представляемым работниками банка. Не храните PIN-код в телефоне или на бумаге рядом с картой.

— его нельзя передавать друзьям, знакомым или людям, представляемым работниками банка. Не храните PIN-код в телефоне или на бумаге рядом с картой. Не передавать данные карты — номер, срок действия и CVV/CVC могут использоваться для онлайн-платежей. Не отправляйте фотографии посторонним людям в мессенджерах или соцсетях. Настоящий работник банка не должен просить PIN или пароль мобильного банкинга.

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Не сообщать коды из SMS и push-сообщений — если получили код для не совершаемой операции, не передавайте его никому. Мошенники могут представляться банковскими работниками и просить код якобы для отмены подозрительной операции или защиты счета.

— если получили код для не совершаемой операции, не передавайте его никому. Мошенники могут представляться банковскими работниками и просить код якобы для отмены подозрительной операции или защиты счета. Проверка данных перед переводом — перед подтверждением платежа сверьте номер карты, сумму и имя получателя. Ошибка в реквизитах может привести к переводу другому человеку, а возврат средств потребует дополнительных действий.

— перед подтверждением платежа сверьте номер карты, сумму и имя получателя. Ошибка в реквизитах может привести к переводу другому человеку, а возврат средств потребует дополнительных действий. Будьте осторожны с покупками в интернете — установите лимиты на онлайн-платежи и используйте двухфакторную авторизацию. Не переходите по подозрительным ссылкам о «подарках», «призах» или «легком заработке». Перед вводом данных карты проверяйте адрес сайта.

— установите лимиты на онлайн-платежи и используйте двухфакторную авторизацию. Не переходите по подозрительным ссылкам о «подарках», «призах» или «легком заработке». Перед вводом данных карты проверяйте адрес сайта. Не доверять предложениям с требованием срочной оплаты — фразы типа «вы выиграли приз — оплатите комиссию», «получите подарок — введите данные карты» или «срочно подтвердите личность» могут являться признаком мошенничества.

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Как дополнительно защитить деньги

Включите оповещения об операциях — сообщения в банковском приложении помогут сразу заметить незнакомое списание. Если увидели не осуществляемый платеж, нужно сообщить родителям и обратиться в банк. Не храните все деньги на одной карте — для ежедневных расходов можно использовать отдельный счет с необходимой суммой. Это позволит ограничить возможные потери в случае мошенничества. В случае подозрительной операции сразу обращайтесь в банк — не пытайтесь решить проблему через людей, которые звонят по телефону или пишут вам с требованиями предоставить данные карты или коды.

Что следует сделать родителям

Родителям важно не только устанавливать ограничения, но и объяснять ребенку правила безопасного пользования деньгами. Следует вместе обсудить, какие данные карты нельзя сообщать, как распознать мошеннический звонок или сообщение, что делать при потере карты и куда обращаться в случае мошенничества.

Главное правило просто: если кто просит срочно сообщить данные карты, пароль или код подтверждения — не делайте этого и проверьте информацию через официальные каналы банка, отмечают эксперты.

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