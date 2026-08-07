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НБУ обяжет банки информировать клиентов о статусе платежей

Финтех и Карты
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Новые правила работы ТрекСЭП
Новые правила работы ТрекСЭП
Национальный банк Украины вводит новые требования к функционированию трекинг-сервиса платежных операций Системы электронных платежей (ТрекСЭП). Участники СЭП должны передавать информацию о статусе выполнения платежей, а с 1 января 2027 года обеспечить клиентам возможность дистанционно получать информацию о ходе операций.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Какие требования установил НБУ

Изменениями в Инструкцию о выполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте устанавливается обязанность участников СЭП:
  • направлять в центр обработки СЭП (ЦОСЭП) информацию о статусе выполнения платежной операции в кратчайшие сроки после прохождения определенных этапов ее выполнения, но не позднее чем через один час после установления статуса выполнения в системах автоматизации участника СЭП и небанковского поставщика платежных услуг, выполняющего указанную платежную операцию через этого участника СЭП;
  • обеспечить пользователю платежных услуг возможность выполнения средствами дистанционной коммуникации запроса о статусе платежной операции путем отправки в ЦОСЭП сообщения ТрекСЭП;
  • предоставить пользователю платежных услуг средствами дистанционной коммуникации информацию об этапах выполнения платежной операции, полученную от ТрекСЭП в сообщении ТрекСЭП.
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Такие изменения должны обеспечить функционирование ТрекСЭП, благодаря чему плательщик и получатель средств смогут отслеживать прохождение платежа по всей цепи выполнения платежной операции.
В то же время требования по обеспечению пользователю платежных услуг возможности дистанционно выполнять запрос о статусе платежной операции и предоставлении информации об этапах ее выполнения вступают в силу с 1 января 2027 года/

Что это значит для клиентов банков

Согласно постановлению, участник СЭП будет обязан обеспечить пользователю платежных услуг возможность дистанционно запрашивать статус платежной операции. Для этого в ЦОСЭП будет посылаться сообщение ТрекСЕП.
Кроме того, участник СЭП должен предоставлять пользователю платежных услуг средствами дистанционной коммуникации информацию об этапах выполнения платежной операции, полученную от ТрекСЭП в сообщении ТрекСЭП.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины предлагает внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих безналичные расчеты пользователей в национальной валюте и привлечение банками средств на вкладные (депозитные) счета.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ФинтехПеревод денегПеревод средствНБУ
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