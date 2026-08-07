НБУ обяжет банки информировать клиентов о статусе платежей Сегодня 11:02 — Финтех и Карты

Новые правила работы ТрекСЭП

Национальный банк Украины вводит новые требования к функционированию трекинг-сервиса платежных операций Системы электронных платежей (ТрекСЭП). Участники СЭП должны передавать информацию о статусе выполнения платежей, а с 1 января 2027 года обеспечить клиентам возможность дистанционно получать информацию о ходе операций.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Какие требования установил НБУ

Изменениями в Инструкцию о выполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте устанавливается обязанность участников СЭП:

направлять в центр обработки СЭП (ЦОСЭП) информацию о статусе выполнения платежной операции в кратчайшие сроки после прохождения определенных этапов ее выполнения, но не позднее чем через один час после установления статуса выполнения в системах автоматизации участника СЭП и небанковского поставщика платежных услуг, выполняющего указанную платежную операцию через этого участника СЭП;

обеспечить пользователю платежных услуг возможность выполнения средствами дистанционной коммуникации запроса о статусе платежной операции путем отправки в ЦОСЭП сообщения ТрекСЭП;

предоставить пользователю платежных услуг средствами дистанционной коммуникации информацию об этапах выполнения платежной операции, полученную от ТрекСЭП в сообщении ТрекСЭП.

Такие изменения должны обеспечить функционирование ТрекСЭП, благодаря чему плательщик и получатель средств смогут отслеживать прохождение платежа по всей цепи выполнения платежной операции.

В то же время требования по обеспечению пользователю платежных услуг возможности дистанционно выполнять запрос о статусе платежной операции и предоставлении информации об этапах ее выполнения вступают в силу с 1 января 2027 года/

Что это значит для клиентов банков

Согласно постановлению, участник СЭП будет обязан обеспечить пользователю платежных услуг возможность дистанционно запрашивать статус платежной операции. Для этого в ЦОСЭП будет посылаться сообщение ТрекСЕП.

Кроме того, участник СЭП должен предоставлять пользователю платежных услуг средствами дистанционной коммуникации информацию об этапах выполнения платежной операции, полученную от ТрекСЭП в сообщении ТрекСЭП.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины предлагает внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих безналичные расчеты пользователей в национальной валюте и привлечение банками средств на вкладные (депозитные) счета.

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