НБУ предлагает новые правила для безналичных расчетов и депозитов Сегодня 10:00 — Финтех и Карты

Национальный банк инициирует изменения в ряд нормативно-правовых актов

Национальный банк Украины предлагает внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих безналичные расчеты пользователей в национальной валюте и привлечение банками средств на вкладные (депозитные) счета.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Изменения должны обеспечить соответствие нормативно-правовых актов требованиям Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине» и нормам ЕС, а также усовершенствовать процедуру взыскания средств должников, размещенных на вкладных (депозитных) счетах.

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Какие изменения предлагает НБУ

Регулятор планирует:

распространить на банки финансовой инклюзии требования нормативно правового акта относительно осуществления вкладных (депозитных) операций в части привлечения ими средств от лиц, определенных Законом Украины «О банках и банковской деятельности»;

уточнить нормы, связанные с возвратом банками средств, размещенных на вкладном (депозитном) счета по договору банковского срочного вклада и арестованных.

Автоматизированная обработка кредитных переводов

Кроме того, в рамках подготовки вступления Украины в ЕС Национальный банк намерен установить требование к поставщикам платежных услуг, привлеченных к выполнению кредитного перевода. Они должны обеспечивать автоматизированную обработку платежных операций без какого-либо ручного вмешательства на всех этапах их выполнения.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк нормировал порядок выполнения предоставлятелями платежных услуг дебетового перевода средств без согласия плательщика — принудительного списания или взыскания средств. В частности, изменения касаются случаев, когда на счете плательщика на момент принятия соответствующей платежной инструкции недостаточно средств или их нет совсем.

Национальный банк внес изменения в Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденную постановлением Правления НБУ от 29 июля 2022 года № 163 (с изменениями). В частности, регулятор:

усовершенствовал процедуру накопления средств на счете плательщика в случае их отсутствия или недостаточности для выполнения платежной инструкции взыскателя. Это должно повысить эффективность выполнения таких платежных инструкций;

ужесточил требования по заполнению обязательного реквизита «Код плательщика / фактического плательщика / плательщика по услуге по переводу средств» при уплате налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты.

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