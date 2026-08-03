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«Дія» тестирует новые выплаты для семей с детьми

Финтех и Карты
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Мать с ребенком подает заявку на выплаты
Мать с ребенком подает заявку на выплаты
«Дія» запустила бета-тестирование трех новых государственных услуг для родителей и будущих мам.
Речь идет об оформлении таких услуг:
  • пособия по беременности и родам для незастрахованных женщин,
  • выплаты в первый год жизни ребенка,
  • программы поддержки работающих родителей «єЯсла».
Присоединиться к тестированию могут украинцы, отвечающие определенным условиям.

Пособие по беременности и родам

Одной из услуг, тестируемых в «Дії», является оформление государственной помощи в связи с беременностью и родами для женщин, не имеющих общеобязательного государственного социального страхования.
К бета-тестированию могут присоединиться украинки, которые:
  • достигли 18 лет;
  • беременные или недавно родившие ребенка;
  • не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования;
  • имеют действующее или завершенное не более шести месяцев назад медицинское заключение категории «Беременность и роды»;
  • еще не получают эту помощь и не подавали заявление другим способом;
  • имеют в «Дії» паспорт, РНОКПП и зарегистрированное место жительства или адрес фактического проживания как ВПЛ;
  • открыли или могут открыть Дія. Карту с общим счетом.
Зарегистрироваться можно по ссылке.

Выплаты в первый год жизни ребенка

Кроме того, идет тестирование сервиса оформления помощи в первый год жизни ребенка. После полноценного запуска услуги родители смогут подавать онлайн заявление и получать ежемесячную выплату в размере 7 тыс. грн, а для детей с инвалидностью — 10,5 тыс. грн.
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К тестированию могут присоединиться матери, которые:
  • достигли 18 лет;
  • воспитывают ребенка в возрасте до 1 года 7 месяцев;
  • еще не получают эту выплату;
  • имеют в «Дії» паспорт, РНОКПП и зарегистрированное место жительства или адрес ВПЛ;
  • открыли или могут открыть Дія. Карту со счетом «Забота о ребенке»;
  • имеют завершенное медицинское заключение категории «Беременность и роды».
Регистрация на бета-тест по ссылке.

«єЯсла»

Также в «Дії» тестируют сервис «єЯсла», предусматривающий государственную поддержку для официально трудоустроенных родителей детей в возрасте от одного до трех лет.
После запуска сервиса они смогут оформить оплату онлайн. Ее размер будет составлять 8 тыс. грн на ребенка или 12 тыс. грн, если ребенок имеет инвалидность.
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Принять участие в бета-тестировании могут украинцы, которые:
  • достигли 18 лет;
  • воспитывают ребенка в возрасте от 1 до 3 лет;
  • официально работают полный рабочий день;
  • имеют в «Дії» паспорт, РНОКПП и зарегистрированное место жительства или адрес фактического проживания как ВПЛ;
  • открыли или могут открыть Дія. Карту со счетом «Забота о ребенке».
Если право на выплату возникло раньше, подать заявление можно будет в течение шести месяцев. В таком случае помощь назначат с месяца, наступающего после достижения ребенком одного года, но не ранее 1 января 2026 года. Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияДети и деньги
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