«Дія» тестирует новые выплаты для семей с детьми
- пособия по беременности и родам для незастрахованных женщин,
- выплаты в первый год жизни ребенка,
- программы поддержки работающих родителей «єЯсла».
Пособие по беременности и родам
- достигли 18 лет;
- беременные или недавно родившие ребенка;
- не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования;
- имеют действующее или завершенное не более шести месяцев назад медицинское заключение категории «Беременность и роды»;
- еще не получают эту помощь и не подавали заявление другим способом;
- имеют в «Дії» паспорт, РНОКПП и зарегистрированное место жительства или адрес фактического проживания как ВПЛ;
- открыли или могут открыть Дія. Карту с общим счетом.
Выплаты в первый год жизни ребенка
- достигли 18 лет;
- воспитывают ребенка в возрасте до 1 года 7 месяцев;
- еще не получают эту выплату;
- имеют в «Дії» паспорт, РНОКПП и зарегистрированное место жительства или адрес ВПЛ;
- открыли или могут открыть Дія. Карту со счетом «Забота о ребенке»;
- имеют завершенное медицинское заключение категории «Беременность и роды».
«єЯсла»
- достигли 18 лет;
- воспитывают ребенка в возрасте от 1 до 3 лет;
- официально работают полный рабочий день;
- имеют в «Дії» паспорт, РНОКПП и зарегистрированное место жительства или адрес фактического проживания как ВПЛ;
- открыли или могут открыть Дія. Карту со счетом «Забота о ребенке».
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