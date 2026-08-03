«Дія» тестирует новые выплаты для семей с детьми Сегодня 15:41 — Финтех и Карты

Мать с ребенком подает заявку на выплаты

Дія» запустила бета-тестирование трех новых государственных услуг для родителей и будущих мам.

Речь идет об оформлении таких услуг:

пособия по беременности и родам для незастрахованных женщин,

выплаты в первый год жизни ребенка,

программы поддержки работающих родителей «єЯсла».

Присоединиться к тестированию могут украинцы, отвечающие определенным условиям.

Пособие по беременности и родам

Одной из услуг, тестируемых в «Дії», является оформление государственной помощи в связи с беременностью и родами для женщин, не имеющих общеобязательного государственного социального страхования.

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К бета-тестированию могут присоединиться украинки, которые:

достигли 18 лет;

беременные или недавно родившие ребенка;

не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования;

имеют действующее или завершенное не более шести месяцев назад медицинское заключение категории «Беременность и роды»;

еще не получают эту помощь и не подавали заявление другим способом;

имеют в «Дії» паспорт, РНОКПП и зарегистрированное место жительства или адрес фактического проживания как ВПЛ;

открыли или могут открыть Дія. Карту с общим счетом.

Выплаты в первый год жизни ребенка

Кроме того, идет тестирование сервиса оформления помощи в первый год жизни ребенка. После полноценного запуска услуги родители смогут подавать онлайн заявление и получать ежемесячную выплату в размере 7 тыс. грн, а для детей с инвалидностью — 10,5 тыс. грн.

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К тестированию могут присоединиться матери, которые:

достигли 18 лет;

воспитывают ребенка в возрасте до 1 года 7 месяцев;

еще не получают эту выплату;

имеют в «Дії» паспорт, РНОКПП и зарегистрированное место жительства или адрес ВПЛ;

открыли или могут открыть Дія. Карту со счетом «Забота о ребенке»;

имеют завершенное медицинское заключение категории «Беременность и роды».

«єЯсла»

Также в «Дії» тестируют сервис «єЯсла», предусматривающий государственную поддержку для официально трудоустроенных родителей детей в возрасте от одного до трех лет.

После запуска сервиса они смогут оформить оплату онлайн. Ее размер будет составлять 8 тыс. грн на ребенка или 12 тыс. грн, если ребенок имеет инвалидность.

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Принять участие в бета-тестировании могут украинцы, которые:

достигли 18 лет;

воспитывают ребенка в возрасте от 1 до 3 лет;

официально работают полный рабочий день;

имеют в «Дії» паспорт, РНОКПП и зарегистрированное место жительства или адрес фактического проживания как ВПЛ;

открыли или могут открыть Дія. Карту со счетом «Забота о ребенке».

Если право на выплату возникло раньше, подать заявление можно будет в течение шести месяцев. В таком случае помощь назначат с месяца, наступающего после достижения ребенком одного года, но не ранее 1 января 2026 года. Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке

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