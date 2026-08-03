Ощадбанк начал списывать деньги со «спящих счетов» Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

Ощадбанк начал списывать деньги со «спящих счетов»

С 1 августа Ощадбанк сменил правила обслуживания так называемых «спящих» счетов.

Об этом сообщает Ощадбанк

Если карта неактивна более года, а на счету есть средства, банк будет ежемесячно списывать по 150 гривен.

Банк информирует, что «в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт , утвержденных постановлением правления Сбербанка от 16 апреля 2009 года № 124 (с изменениями и дополнениями), и Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц», а именно:

в тарифном пакете «Мой счет» отменена комиссия по обслуживанию платежной карты MC Debit World цвета «тифани».

пересмотрена комиссия за обслуживание неактивных счетов.

Изменения в тарифы вступают в силу 1 августа 2026 года.

Также ознакомиться с изменениями в тарифах можно по ссылке https://www.oschadbank.ua/cards#tarif или в отделениях Ощадбанку.

В Ощадбанке отмечают: если на неактивной карте нет средств, никаких списаний не будет. Банк также не будет создавать задолженности или отрицательного баланса. Комиссию списывают только в пределах той суммы, которая фактически находится на счете.

Например, если на карте осталось 80 гривен, банк спишет только эти 80 гривен, после чего баланс станет нулевым.

Как избежать списания

Чтобы счет не считался неактивным, достаточно хотя бы раз в год провести любую операцию:

оплатить покупку картой;

пополнить счет;

перевести средства;

снять или внести наличные деньги.

Любое такое действие перезапускает счет 12-месячного периода. Если карта больше не нужна, ее лучше не просто заблокировать, а полностью закрыть счет в отделении банка. Важно помнить, что блокировка карты не означает автоматического закрытия счета — она может оставаться открытой и дальше.

Для чего это

В банке объясняют, что такие правила ввели для сокращения количества «спящих» счетов, обслуживание которых требует дополнительных технических и административных затрат.

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